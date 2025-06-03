Президент уперше вручив дітям нагороду «Майбутнє України»

Зеленський: Зустрілися з дітьми, які пройшли через окупацію, депортацію, втрати

Президент: Цьогоріч започатковуємо нову традицію – відзнаку «Майбутнє України»

Президент Володимир Зеленський вперше вручив дітям відзнаку «Майбутнє України». Як передає «Главком», про це йдеться на сайті Офісу президента.

«Цьогоріч започатковуємо нову традицію – відзнаку «Майбутнє України». Щороку нагороджуватимемо нею наших дітей – добрих, гідних, які проявили себе у складних життєвих обставинах і під час обставин, спричинених війною. Сьогодні вперше вручили цю нагороду. Зустрілися з дітьми, які пройшли через окупацію, депортацію, втрати. Тими, хто допомагав іншим, підтримував військових, волонтерів», – написав президент.

За словами гаранта, частину зустрічі довелося провести в укритті через повітряну тривогу, де відбулося спілкування з дітьми. Володимир Зеленський додав, що надалі вручення цієї відзнаки стане традицією, адже в Україні багато сильних, сміливих і гідних людей.

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фото: пресслужба Офісу президента

Так, нагороду отримали:

16-річний Дмитро Амальський із Миколаївщини, який під час пожежі в будинку дістав із полум’я свого дев’ятирічного брата, передав його мамі, а сам намагався загасити вогонь;

Восьмирічний Захар Бабак із Луцька. Після того, як його тато-військовий потрапив у полон, 22 місяці поспіль щотижня разом із мамою бере участь в акціях на підтримку полонених і зниклих безвісти воїнів;

14-річний Андрій Балабанов, 11-річний Назар Донець та 14-річний Артем Шемигон із Харківщини, які до приїзду рятувальників допомогли вибратися з води чоловікові, що провалився під кригу;

11-річна Маргарита Гаряга, яка вижила після бомбардування будинку в Маріуполі, де загинули дев’ятеро її рідних. Рятувальники змогли допомогти дівчинці, її мамі та сусідам лише завдяки тому, що Маргарита з-під завалів кликала на допомогу;

16-річна Адріана Гой із Хмельниччини, яка до приїзду медиків реанімувала дворічного хлопчика, що потрапив у ДТП. Завдяки цьому вдалося врятувати його та доправити до лікарні вже у стабільному стані;

17-річний Ілля Завальний на Житомирщині за допомогою гілок урятував друга, який провалився під кригу. Поряд нікого не було, тож хлопець самостійно надав усю необхідну допомогу;

13-річний Кіріл Ілляшенко, який під час російського ракетного обстрілу Сум 13 квітня цього року врятував пасажирів автобуса, що загорівся після удару. Попри те, що йому в голову влучили три уламки, він розбив вікно, вибрався з автобуса та допоміг іншим;

15-річний боксер Марк Комаров з Енергодара, який під час перебування в окупації відмовився виступати за Росію на спортивних змаганнях;

Восьмирічна Діана Костиря, яка під час перебування в окупації на Херсонщині співала гімн України, щодня розвішувала на будинку українські прапори, свої малюнки з національною символікою та ховала все, коли чула, що йдуть російські окупанти;

16-річна Ольга Лактіонова з Херсонщини, яка врятувала з річки Інгулець дівчинку, що тонула під кригою;

Двоє підлітків із Рівненщини – 15-річний Максим Миронець і 14-річний Павло Подвишенний – попри сильну течію змогли врятувати з води жінку, що тонула, та викликали разом із друзями медиків і поліцейських;

15-річна Кіра Обединська та 14-річний Олександр Радчук, які пережили депортацію з Маріуполя, втратили рідних, але знайшли в собі сили свідчити про злочини Росії на міжнародних майданчиках;

14-річний Костянтин Орєхов із Київщини, який у 2022 році врятував сестру та дідуся після влучання в їхній будинок російської ракети;

16-річний Тимофій Потеряйло з Дніпра, який допомагав постраждалим і рятувальникам на місцях ракетних ударів, витягнув з-під скла майже непритомну жінку, а також грав на бандурі, щоб зібрати гроші на підтримку українських воїнів;

17-річна Ілона Тарасова, яка з перших днів окупації села на Харківщині попри ризик для свого життя передавала українським захисникам інформацію про переміщення ворога;

16-річний Кирило Шавкун, який на човні рятував людей з-під води після підриву Каховської ГЕС. Попри погрози окупантів хлопчик переконував однолітків не зраджувати України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження 24 дітей, які врятували людей, проявили відвагу і патріотизм під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням указ президента №356/2025.

Президент запровадив нову відзнаку під назвою «Майбутнє України». Її вручатимуть дітям (особам до 18 років) за прояв «особистої хоробрості, відваги, стійкості, патріотизму, активну громадянську позицію, волонтерську діяльність, відстоювання загальнолюдських цінностей, національних інтересів України, її розвитку та гідного майбутнього».