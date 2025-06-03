Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Президент уперше вручив дітям нагороду «Майбутнє України»

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
Президент уперше вручив дітям нагороду «Майбутнє України»
Зеленський: Зустрілися з дітьми, які пройшли через окупацію, депортацію, втрати
фото: пресслужба Офісу президента

Президент: Цьогоріч започатковуємо нову традицію – відзнаку «Майбутнє України»

Президент Володимир Зеленський вперше вручив дітям відзнаку «Майбутнє України». Як передає «Главком», про це йдеться на сайті Офісу президента.

«Цьогоріч започатковуємо нову традицію – відзнаку «Майбутнє України». Щороку нагороджуватимемо нею наших дітей – добрих, гідних, які проявили себе у складних життєвих обставинах і під час обставин, спричинених війною. Сьогодні вперше вручили цю нагороду. Зустрілися з дітьми, які пройшли через окупацію, депортацію, втрати. Тими, хто допомагав іншим, підтримував військових, волонтерів», – написав президент.

За словами гаранта, частину зустрічі довелося провести в укритті через повітряну тривогу, де відбулося спілкування з дітьми. Володимир Зеленський додав, що надалі вручення цієї відзнаки стане традицією, адже в Україні багато сильних, сміливих і гідних людей.

10 фото
На весь екран
фото: пресслужба Офісу президента

Так, нагороду отримали:

  • 16-річний Дмитро Амальський із Миколаївщини, який під час пожежі в будинку дістав із полум’я свого дев’ятирічного брата, передав його мамі, а сам намагався загасити вогонь;
  • Восьмирічний Захар Бабак із Луцька. Після того, як його тато-військовий потрапив у полон, 22 місяці поспіль щотижня разом із мамою бере участь в акціях на підтримку полонених і зниклих безвісти воїнів;
  • 14-річний Андрій Балабанов, 11-річний Назар Донець та 14-річний Артем Шемигон із Харківщини, які до приїзду рятувальників допомогли вибратися з води чоловікові, що провалився під кригу;
  • 11-річна Маргарита Гаряга, яка вижила після бомбардування будинку в Маріуполі, де загинули дев’ятеро її рідних. Рятувальники змогли допомогти дівчинці, її мамі та сусідам лише завдяки тому, що Маргарита з-під завалів кликала на допомогу;
  • 16-річна Адріана Гой із Хмельниччини, яка до приїзду медиків реанімувала дворічного хлопчика, що потрапив у ДТП. Завдяки цьому вдалося врятувати його та доправити до лікарні вже у стабільному стані;
  • 17-річний Ілля Завальний на Житомирщині за допомогою гілок урятував друга, який провалився під кригу. Поряд нікого не було, тож хлопець самостійно надав усю необхідну допомогу;
  • 13-річний Кіріл Ілляшенко, який під час російського ракетного обстрілу Сум 13 квітня цього року врятував пасажирів автобуса, що загорівся після удару. Попри те, що йому в голову влучили три уламки, він розбив вікно, вибрався з автобуса та допоміг іншим;
  • 15-річний боксер Марк Комаров з Енергодара, який під час перебування в окупації відмовився виступати за Росію на спортивних змаганнях;
  • Восьмирічна Діана Костиря, яка під час перебування в окупації на Херсонщині співала гімн України, щодня розвішувала на будинку українські прапори, свої малюнки з національною символікою та ховала все, коли чула, що йдуть російські окупанти;
  • 16-річна Ольга Лактіонова з Херсонщини, яка врятувала з річки Інгулець дівчинку, що тонула під кригою;
  • Двоє підлітків із Рівненщини – 15-річний Максим Миронець і 14-річний Павло Подвишенний – попри сильну течію змогли врятувати з води жінку, що тонула, та викликали разом із друзями медиків і поліцейських;
  • 15-річна Кіра Обединська та 14-річний Олександр Радчук, які пережили депортацію з Маріуполя, втратили рідних, але знайшли в собі сили свідчити про злочини Росії на міжнародних майданчиках;
  • 14-річний Костянтин Орєхов із Київщини, який у 2022 році врятував сестру та дідуся після влучання в їхній будинок російської ракети;
  • 16-річний Тимофій Потеряйло з Дніпра, який допомагав постраждалим і рятувальникам на місцях ракетних ударів, витягнув з-під скла майже непритомну жінку, а також грав на бандурі, щоб зібрати гроші на підтримку українських воїнів;
  • 17-річна Ілона Тарасова, яка з перших днів окупації села на Харківщині попри ризик для свого життя передавала українським захисникам інформацію про переміщення ворога;
  • 16-річний Кирило Шавкун, який на човні рятував людей з-під води після підриву Каховської ГЕС. Попри погрози окупантів хлопчик переконував однолітків не зраджувати України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження 24 дітей, які врятували людей, проявили відвагу і патріотизм під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням указ президента №356/2025.

Президент запровадив нову відзнаку під назвою «Майбутнє України». Її вручатимуть дітям (особам до 18 років) за прояв «особистої хоробрості, відваги, стійкості, патріотизму, активну громадянську позицію, волонтерську діяльність, відстоювання загальнолюдських цінностей, національних інтересів України, її розвитку та гідного майбутнього».

Читайте також:

Теги: діти державні нагороди

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чоловік із ножем чіплявся до дітей
У Дніпрі чоловік з ножем чіплявся до дітей
31 травня, 22:31
Зеленський запровадив нову державну нагороду
«Майбутнє України». Президент відзначив дітей за врятовані життя
30 травня, 17:58
Компанія підтвердила інцидент і заявила, що безпека споживачів є її найвищим пріоритетом
У дитячих цукерках знайшли канабіс. Постраждалі в лікарні, солодощі прибрали з продажу
29 травня, 20:18
Кирило (ліворуч) займається вільною боротьбою в дитячо-юнацькій спортивній школі «Факел»
Школяр, який врятував людей у Сумах після ракетного удару, здобув срібло чемпіонату Європи
29 травня, 18:02
У поєдинку за третє місце мав брати участь травмований спортсмен (у синьому кімоно)
Юний спортсмен вразив шляхетним вчинком на чемпіонаті України з грепплінгу (відео)
26 травня, 16:13
Верещук наголосила на необхідності переналаштувати свідомість суспільства на постійну готовність до спротиву
Верещук: наша стратегія – готувати дітей до війни
24 травня, 14:53
Соцмережі можуть стати забороненими для дітей у деяких країнах
Три країни Європи можуть обмежити доступ до соцмереж
16 травня, 09:13
Учасники руху «Юнармія» на окупованій території в Запорізькій області
Понад 6 тис. дітей з Луганщини окупанти залучили до «юнармії»
14 травня, 13:40
Поліція Києва відрегувала на конфлікт між підлітками
Дві групи підлітків вчинили бійку біля кав'ярні у Києві: поліція відреагувала
12 травня, 22:22

Події в Україні

Зеленський перетрусив командування ЗСУ: хто втратив і здобув посади
Зеленський перетрусив командування ЗСУ: хто втратив і здобув посади
«Отримав від президента завдання». Драпатий заявив, що залишається у війську
«Отримав від президента завдання». Драпатий заявив, що залишається у війську
Президент уперше вручив дітям нагороду «Майбутнє України»
Президент уперше вручив дітям нагороду «Майбутнє України»
Онлайн-казино Pin-UP втратило ліцензію в Україні
Онлайн-казино Pin-UP втратило ліцензію в Україні
ЗСУ взяли під контроль опорний пункт росіян на Курщині
ЗСУ взяли під контроль опорний пункт росіян на Курщині
Перехоплення: окупанти отримали наказ розстрілювати поранених бійців ЗСУ
Перехоплення: окупанти отримали наказ розстрілювати поранених бійців ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
236K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 червня: ситуація на фронті
109K
Кремль прокоментував операцію СБУ «Павутина»
90K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 червня 2025
63K
Собі – заводи, чоловікові – слона і мотоцикл. Стало відомо, як Марина Порошенко хотіла ділити майно у Крижопільському суді
34K
Британський полковник назвав чотири сценарії ядерного удару Путіна у відповідь на операцію «Павутина»
30K
Білий дім розповів про реакцію Трампа на операцію СБУ «Павутина»

Новини

Росія атакувала Суми, СБУ втретє підірвала Кримський міст. Головне за 3 червня
Сьогодні, 21:14
Звільнення українських медійників з полону РФ: у Європі ухвалено резолюцію
Сьогодні, 17:55
Перемовини України та РФ, новий президент Польщі. Головне за 2 червня
Вчора, 21:05
Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua