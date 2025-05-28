Головна Країна Політика
search button user button menu button

«1000 шахедів на добу»? Зеленський пояснив, до чого готуватися українцям

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
«1000 шахедів на добу»? Зеленський пояснив, до чого готуватися українцям
Зеленський зауважив, що росіяни фокусуються на виробництві великої кількості дронів
фото: Офіс президента

Глава держави про ворога: «Вони готуються до виробництва, щоб була спроможність виробляти 300-350 дронів на добу»

Президент України прокоментував нову тактику ворога – масовий запуск дронів-камікадзе та готовність Сил оборони до протидії ворогу. Володимир Зеленський заявив, що росіяни зараз працюють над нарощуванням виробництва, щоб вийти на кількість у 300-350 дронів щодня. Про це глава держави сказав на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Вони (росіяни, – «Главком») готуються до виробництва, щоб була спроможність виробляти 300-350 дронів на добу. Це їх реальна ситуація. Вони отримали завдання мати 500 на добу. Я не вважаю, що в них це є. Тому я не сприймаю цифру в 1000, хоча ми повинні зрозуміти, що можна кілька днів накопичувати, і потім буде і така доба. Не можна сказати, що такого не буде», – наголосив президент.

Зеленський зазначив, що росіяни фокусуються на виробництві великої кількості дронів. За його словами, українська сторона уважно стежить за ситуацією та проводить аналіз. Президент наголосив, що наразі українські літаки збивають ворожі безпілотники, і у Києві розуміють, яку кількість дронів здатні знищити «Міражі» та F-16 за один виліт, а також скільки таких літаків може одночасно перебувати в повітрі. 

«Також ми просуваємося в напрямі перехоплювачів «дрон-дрон». Ми їх вже використовуємо. Питання вже – коли ми зможемо розширити. Тобто ми вийшли на технологію перехоплювачів. Це була проблема з «шахедами», які вони запускали на такій висоті, що мобільні вогневі групи не можуть збивати. Ми знайшли цю відповідь в дронах-перехоплювачах», – підкреслив Зеленський.

Президент підсумував: «Я думаю, що Україні треба також мати тисячу дронів. До речі, далекобійних дронів, які складні, – ми можемо застосовувати 100 на добу. Це говорить про те, що «рускіє» почнуть відчувати все це, якщо партнери нам допоможуть. І буде у нас так само, як у «рускіх», 300-500 на добу, – ми дуже близькі до цього. Тобто питання вже не у виробничих спроможностях. Головне, що у нас це вийшло. Питання фінансове».

Нагадаємо, що після серії інтенсивних нічних атак на Україну західні медіа почали вивчати потенціал Росії до подальшого нарощування повітряного терору. Зокрема, The Economist повідомляє, що Москва здатна значно збільшити кількість одночасно запущених дронів та ракет.

Також начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зауважував, що росіяни постійно змінюють маршрути дронів і намагаються пускати їх на великих висотах. Ще одна тенденція, до якої вдається РФ, це те, що окупанти влаштовують групові нальоти дронів одночасно на один населений пункт чи об'єкт, як це, наприклад, було в ніч на понеділок у Старокостянтинові Хмельницької області. Саме туди був спрямований основний акцент їхньої атаки.

Читайте також:

Теги: безпілотник війна Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Удар по Новоросійську
Чорне і Азовське моря. Окупантам приготуватися
4 травня, 14:03
Дипломатична битва триває – не про закінчення війни, а про те, як буде себе вести Трамп
Дипломатична битва триває – не про закінчення війни, а про те, як буде себе вести Трамп
28 квiтня, 11:21
Дмитро Пєсков заявив, що Росія прагне «деескалації ситуації у святкові дні» і чекає цього від України
Кремль відреагував на відмову Зеленського від путінського перемир’я на 9 травня
3 травня, 16:22
Президент України: «Москва увесь день мовчала щодо пропозиції прямої зустрічі. Дуже дивне мовчання»
Світ досі не отримав ясної відповіді з Росії щодо припинення вогню – Зеленський
12 травня, 21:25
Від початку повномасштабного вторгнення Світлана пішла доброволицею
Бойова медсестра знищила групу росіян і врятувала побратимів від оточення
12 травня, 11:39
У столиці під час повітряної тривоги прогриміли вибухи
У столиці під час повітряної тривоги прогриміли вибухи
16 травня, 06:40
Стало відомо, чи поїде Зеленський на інавгурацію Папи Римського
Стало відомо, чи поїде Зеленський на інавгурацію Папи Римського
17 травня, 18:50
Президент України Володимир Зеленський та віцепрезидент США Джей Ді Венс
Зеленський і Венс вперше зустрілися після скандалу в Білому домі
18 травня, 13:41
Зеленський: Дуже важливо, щоб Румунія розвивалась і щоб ми всі разом співпрацювали в нашому регіоні й у Європі
Зеленський уперше поговорив з новим президентом Румунії і запросив його до України
19 травня, 15:25

Політика

Лавров анонсував новий раунд переговорів та назвав вимоги РФ
Лавров анонсував новий раунд переговорів та назвав вимоги РФ
Чи вийдуть США з переговорного процесу? Зеленський розказав про свої очікування
Чи вийдуть США з переговорного процесу? Зеленський розказав про свої очікування
Як зупинити Путіна? Зеленський розказав, що запропонує на саміті G7
Як зупинити Путіна? Зеленський розказав, що запропонує на саміті G7
Президент розказав, що пообіцяла Росія у Стамбулі і досі не виконала
Президент розказав, що пообіцяла Росія у Стамбулі і досі не виконала
Африка і Мальта. Президент розказав про ідеї нових переговорних майданчиків
Африка і Мальта. Президент розказав про ідеї нових переговорних майданчиків
Зеленський розказав, де росіяни пропонують провести переговори і чому це неможливо
Зеленський розказав, де росіяни пропонують провести переговори і чому це неможливо

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
229K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 травня: ситуація на фронті
87K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 травня 2025
86K
Конфлікти цивільних із працівниками ТЦК. ЗСУ зробили жорстку заяву
69K
Анкара допоможе завершити війну: глава МЗС зробив голосну заяву у Москві
57K
Росія визначилася з локацією для нових переговорів
46K
Групи впливу роблять ставку на Білецького. Командира прагнуть вивести на вищі військові і політичні посади, – ЗМІ

Новини

Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
Сьогодні, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua