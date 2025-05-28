«1000 шахедів на добу»? Зеленський пояснив, до чого готуватися українцям

Глава держави про ворога: «Вони готуються до виробництва, щоб була спроможність виробляти 300-350 дронів на добу»

Президент України прокоментував нову тактику ворога – масовий запуск дронів-камікадзе та готовність Сил оборони до протидії ворогу. Володимир Зеленський заявив, що росіяни зараз працюють над нарощуванням виробництва, щоб вийти на кількість у 300-350 дронів щодня. Про це глава держави сказав на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Вони (росіяни, – «Главком») готуються до виробництва, щоб була спроможність виробляти 300-350 дронів на добу. Це їх реальна ситуація. Вони отримали завдання мати 500 на добу. Я не вважаю, що в них це є. Тому я не сприймаю цифру в 1000, хоча ми повинні зрозуміти, що можна кілька днів накопичувати, і потім буде і така доба. Не можна сказати, що такого не буде», – наголосив президент.

Зеленський зазначив, що росіяни фокусуються на виробництві великої кількості дронів. За його словами, українська сторона уважно стежить за ситуацією та проводить аналіз. Президент наголосив, що наразі українські літаки збивають ворожі безпілотники, і у Києві розуміють, яку кількість дронів здатні знищити «Міражі» та F-16 за один виліт, а також скільки таких літаків може одночасно перебувати в повітрі.

«Також ми просуваємося в напрямі перехоплювачів «дрон-дрон». Ми їх вже використовуємо. Питання вже – коли ми зможемо розширити. Тобто ми вийшли на технологію перехоплювачів. Це була проблема з «шахедами», які вони запускали на такій висоті, що мобільні вогневі групи не можуть збивати. Ми знайшли цю відповідь в дронах-перехоплювачах», – підкреслив Зеленський.

Президент підсумував: «Я думаю, що Україні треба також мати тисячу дронів. До речі, далекобійних дронів, які складні, – ми можемо застосовувати 100 на добу. Це говорить про те, що «рускіє» почнуть відчувати все це, якщо партнери нам допоможуть. І буде у нас так само, як у «рускіх», 300-500 на добу, – ми дуже близькі до цього. Тобто питання вже не у виробничих спроможностях. Головне, що у нас це вийшло. Питання фінансове».

Нагадаємо, що після серії інтенсивних нічних атак на Україну західні медіа почали вивчати потенціал Росії до подальшого нарощування повітряного терору. Зокрема, The Economist повідомляє, що Москва здатна значно збільшити кількість одночасно запущених дронів та ракет.

Також начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зауважував, що росіяни постійно змінюють маршрути дронів і намагаються пускати їх на великих висотах. Ще одна тенденція, до якої вдається РФ, це те, що окупанти влаштовують групові нальоти дронів одночасно на один населений пункт чи об'єкт, як це, наприклад, було в ніч на понеділок у Старокостянтинові Хмельницької області. Саме туди був спрямований основний акцент їхньої атаки.