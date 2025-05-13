Зеленський сподівається відвідати інавгураційну месу Папи Лева XIV

Участь президента України у месі залежить від результатів переговорів, які відбудуться цього тижня в Туреччині

Зеленський планує відвідати інавгураційну месу Папи Лева XIV у Ватикані

Президент України Володимир Зеленський планує взяти участь в інавгураційній месі новообраного Папи Лева XIV у Ватикані в неділю, 18 травня, якщо дозволять обставини. Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю агентству Reuters, пише «Главком».

За словами Єрмака, участь президента України у месі залежить від результатів переговорів, які відбудуться цього тижня в Туреччині.

«Звичайно, під час війни важко бути впевненим, але я знаю, що він буде радий бути в Римі в цей день», – зазначив Єрмак.

Глава ОП також підкреслив, що Ватикан може стати майданчиком для проведення переговорів з іншими світовими лідерами.

«Це чудове місце для таких зустрічей. Зустріч із Трампом це підтвердила», – сказав він, натякаючи на можливі «кулуарні» зустрічі під час меси.

Єрмак також розповів про першу телефонну розмову між Зеленським та Папою Левом XIV, під час якої Папа «дуже тепло говорив про Україну» та пообіцяв «зробити все можливе для досягнення справедливого і тривалого миру».

Нагадаємо, у своє перше недільне полуденне благословення на посаді понтифіка Папа Лев XIV звернувся до вірян на площі Святого Петра, закликавши до встановлення справедливого та тривалого миру в Україні та негайного припинення вогню в Секторі Гази.

До слова, поки всі чекають відповіді від Росії про припинення вогню та прямі переговори у Стамбулі, Москва відповідає новими ударами та штурмами.

«Дуже важливий кожен сигнал, що потрібне припинення вогню – тривале і безумовне. Дуже важливий кожен сигнал, що потрібні прямі переговори та на найвищому рівні. Саме Путін у Росії все визначає. Саме він має розв’язувати питання війни. Це його війна. Тому і перемовини мають бути з ним», – каже Зеленський.

Як зазначив, президент, позицію України дуже детально представили всім партнерам. На його думку, весь світ розуміє, що потрібен тиск, щоб у Москві перестали думати, наче світ ще може зачекати.