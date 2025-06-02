Україна запропонувала Росії провести зустріч лідерів: названо дату

Умєров: Ми твердо переконані, що всі ключові питання можуть бути вирішені лише на рівні лідерів

Умєров заявив, що подальша робота делегацій має сенс, якщо вона спрямована на підготовку зустрічі лідерів

Сьогодні, 2 червня, українська делегація на переговорах у Стамбулі запропонувала РФ провести зустріч президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністра оборони Рустема Умєрова.

«Ми твердо переконані, що всі ключові питання можуть бути вирішені лише на рівні лідерів. Ця зустріч може бути із залученням інших лідерів, таких як президент США. Ми вважаємо, що подальша робота делегацій має сенс, якщо вона спрямована на підготовку зустрічі лідерів. Ми запропонували російській стороні провести зустріч до кінця цього місяця: з 20-го по 30 червня», – сказав Умєров.

Міністр оборони додав: «Ми дуже довго говорили Росії: ця війна має закінчитися. І весь світ нас в цьому підтримує. Ми закликаємо до реальної роботи, щоб припинити цю війну».

Нагадаємо, у понеділок, 2 червня, у Стамбулі почався другий раунд переговорів делегацій України та Російської Федерації. Після завершення годинних перемовин українські посадовці зробили низку заяв. Так, глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що українська сторона офіційно передала російській стороні список українських дітей, яких потрібно повернути.

Документ, з яким українська делегація поїхала до Стамбула на переговори, містить положення про перемир'я, гарантії безпеки, а також зустріч президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Радник керівника Офісу президента підкреслив, що російська сторона досі не озвучила жодної конкретної позиції чи вимог щодо майбутніх переговорів. Він назвав це «унікальним випадком», коли делегація вирушає на зустріч, не оприлюднивши жодних деталей про свій порядок денний.

Тим часом перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та позаштатний радник голови Офісу президента Олександр Бевз, які входять до складу української переговорної делегації, зустрілися з представниками Німеччини, Італії та Великої Британії. Сторони скоординували позиції напередодні зустрічі української та російської делегацій. До слова, аналітики ISW проаналізували, як Росія «диктує» свої вимоги щодо часу, умов та місця проведення переговорів.