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Бронювання священнослужителів: Командування Сухопутних військ назвало умови

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Бронювання священнослужителів: Командування Сухопутних військ назвало умови
Командування Сухопутних військ ЗСУ закликає всі релігійні організації, включені до Переліку, відповідально підійти до процесу бронювання
фото з відкритих джерел

Командування Сухопутних військ ЗСУ наголошує на прозорості та балансі у бронюванні священнослужителів

Командування Сухопутних військ Збройних Сил України (ЗСУ) вітає рішення Державної служби України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) щодо затвердження Переліку критично важливих релігійних організацій. Це рішення, оформлене Наказом № Н-82/11 від 6 червня 2025 року, дозволяє бронювати військовозобов’язаних священнослужителів. У ЗСУ визнають важливу роль релігійних організацій у забезпеченні духовної підтримки населення, особливо в умовах воєнного стану, та підтримують законодавчі ініціативи для стабільного функціонування цих установ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сухопутні війська.

Водночас, Командування Сухопутних військ ЗСУ наголошує на необхідності чіткого дотримання законодавчих вимог під час реалізації процедури бронювання. Серед основних вимог:

  • Прозорість і відповідність критеріям: Бронювання священнослужителів має відбуватися виключно за умови виконання всіх визначених ДЕСС вимог. Це включає офіційне працевлаштування, перебування на військовому обліку в ТЦК та СП, а також підтвердження статусу священнослужителя відповідно до внутрішніх настанов релігійної організації. Цей підхід покликаний унеможливити зловживання та забезпечити всебічну справедливість.
  • Баланс між потребами армії та суспільства: ЗСУ поважають право релігійних організацій на відстрочку для своїх священнослужителів, однак підкреслюють, що мобілізаційні потреби залишаються пріоритетними для забезпечення обороноздатності країни. Процедура бронювання не повинна створювати перешкод для комплектування особовим складом військових формувань.
  • Роль військових капеланів: Командування звертає увагу на важливість служби військових капеланів у Збройних Силах України, які надають духовну підтримку особовому складу. Бронювання священнослужителів має враховувати квоти конфесійного представництва для капеланів у ЗСУ, Національній гвардії, Державній прикордонній службі та інших формуваннях, як це передбачено законодавством.

Командування Сухопутних військ ЗСУ закликає всі релігійні організації, включені до Переліку, відповідально підійти до процесу бронювання, забезпечуючи достовірність наданої інформації та дотримання законодавчих норм.

«Ми також висловлюємо вдячність священнослужителям, які вже долучилися до духовної підтримки військовослужбовців і цивільного населення в умовах війни, та сподіваємося на подальшу плідну співпрацю», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) 5 червня 2025 року затвердила своїм Наказом Н-80/11 перелік релігійних організацій, які віднесено до критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Цей крок відкриває шлях до подальшого бронювання військовозобов'язаних священнослужителів цих організацій. 

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Теги: священник мобілізація Україна

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