Пішов на фронт разом із сином у перші дні війни. Згадаймо Володимира Чорнопищука

Воїн пройшов пекло Ізюма, Бахмута, Кліщіївки, Курдюмівки, Озарянівки, обороняв Херсонщину

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Володимира Чорнопищука.

27 квітня 2025 року, виконуючи бойове завдання, загинув мужній захисник України, воїн 30-ї окремої механізованої бригади Володимир Петрович Чорнопищук. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації Кирила Фесика.

Володимир Чорнопищук народився 11 серпня 1967 року у селі Омбиш на Чернігівщині. Саме там пройшли його дитинство, юність та строкова військова служба. Після армії працював водієм на вантажівках, а з 1996 року пов’язав своє життя з Оболонським районом, де зустрів кохання і створив родину.

Воїн пройшов пекло Ізюма, Бахмута, Кліщіївки, Курдюмівки, Озарянівки, обороняв Херсонщину фото: Кирило Фесик/Facebook

З перших хвилин повномасштабного вторгнення РФ, 24 лютого 2022 року, Володимир Петрович добровольцем пішов до війська разом із сином. У серпні того ж року був поранений під селищем Довгеньке на Харківщині, але після лікування – знову став до строю.

Воїн пройшов пекло Ізюма, Бахмута, Кліщіївки, Курдюмівки, Озарянівки, обороняв Херсонщину. Його стійкість, досвід і відданість були прикладом для побратимів.

Мужній захисник України, воїн 30-ї окремої механізованої бригади Володимир Чорнопищук загинув, виконуючи бойове завдання, 27 квітня 2025 року.

Оболонь прощається із захисником України фото: Кирило Фесик/Facebook

Захисники України на церемонії прощання з Володимиром Чорнопищуком фото: Кирило Фесик/Facebook

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.