Трамп відповів на пропозицію Ердогана зустрітися із Зеленським та Путіним

Трамп бажає, аби Зеленський та Путін «самі сіли за стіл переговорів»

Речниця Білого дому Каролін Лівітт заявила, що президент США Дональд Трамп «відкритий» до запрошення президента Туреччини Реджепа Ердогана провести тристоронні мирні переговори в Туреччині з лідерами України та Росії. Як передає «Главком», заяву посадовиці повідомляє The Guardian.

Водночас Трамп бажає, аби Зеленський та Путін «самі сіли за стіл переговорів». «Президент сказав, що він відкритий до цього, якщо до цього дійде, але він хоче, щоб обидва ці лідери та обидві сторони разом сіли за стіл переговорів», – заявила речниця.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Ердоган після переговорів РФ та України у Стамбулі заявив, що хоче організувати зустріч між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Hurriyet.tr.

«Сьогодні в Стамбулі зустрілися російська та українська делегації. Це була чудова зустріч. Ми пишаємося. Моє найбільше бажання для обох сторін, щоб Путін і Зеленський зустрілися в Стамбулі або Анкарі. Навіть Трамп також повинен приїхати. Зробімо Стамбул центром миру», – заявив Ердоган. Президент Туреччини зазначив, що сторони домовилися провести нові обміни полоненими.

Так, 2 червня у Стамбулі відбувся другий раунд переговорів делегацій України та Російської Федерації. Після завершення годинних перемовин українські посадовці зробили низку заяв. Так, глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що українська сторона офіційно передала російській стороні список українських дітей, яких потрібно повернути.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна та РФ домовилися про обмін полоненими, передачу тіл військових та повернення українських дітей.

«Буде обмін у військових наших буде 1000 на 1000. Може бути додаткові ще 200 на 200, тому що Україна підняла питання і ще додаткових військових, і щодо політв'язнів, і щодо журналістів. Ми окремо списками ми обміняємось з рускими на цьому тижні. І також буде верифікація», – зазначив президент. Зеленський додав, що росіяни також готові передати 6 тис. тіл українських загиблих воїнів.

Згодом російські медіа опублікували текст «меморандуму про врегулювання», який вимагає виведення українських військ із Запорізької, Донецької, Луганської і Херсонської областей як умову припинення вогню. Росіяни заявили, що російська мова має отримати статус офіційної в Україні.