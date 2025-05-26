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Весняний наступ розпочався: командир полку «Ахіллес» розповів, де РФ нарощує штурмові дії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Весняний наступ розпочався: командир полку «Ахіллес» розповів, де РФ нарощує штурмові дії
Раніше повідомлялося, що Росія влітку готує новий масштабний наступ на територію України
фото з відкритих джерел

Юрій Федоренко: «Абсолютно очевидно, що весняний наступ противника вже почався»

Російські війська з квітня нарощують ударно-штурмові дії на всіх ділянках фронту Харківщини. Посилення розпочалося з квітня й досі триває. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на командира 429 окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко в ефірі «Громадського радіо».

«Абсолютно очевидно, що весняний наступ противника вже почався. Тому що посилення ударно-штурмових дій від ворога на всіх відтинках [фронту] у Харківській області, які зараз є гарячими, вони відбулися десь на початку квітня, і продовжують нарощуватися. Це відбулося як в районі населеного пункту Кругляківка, намагаються розширити клин в напрямку Загризового», – каже він.

За словами Федоренка, ворог проводив  ударно-штурмові дії із залученням високоманевреної техніки, тому що броньована техніка, яку противник раніше задіював, «закінчилася».

«І у ворога є усвідомлення того, що техніка малоефективна. 80% броні, яка з’являється у зоні ураження наших безпілотників, залишається згорівшою на полі бою. Куп’янськ лівобережний, бригади тримають відтинок, відбивають щоденно штурми противника. Переважно за рахунок живої сили противник штурмує. Але так чи інакше, противник постійний процес, і інтенсивність штурмових дій об’єктивно зростає» – розповів військовий.

Крім того, в районі Дворічної ворог намагається навести понтонні переправи, однак поки йому не вдалося це зробити.

Як відомо, у червні Росія може розпочати новий масштабний наступ на територію України. Під потенційною загрозою опинилися три області – Харківська, Сумська та Дніпропетровська.

Нагадаємо, полковник британської армії у відставці Філіп Інґрем вважає, що Росія не має достатніх ресурсів і тактичних можливостей для проведення великої наступальної операції влітку 2025 року. Він підкреслив, що характер фронту змінився, зокрема через активне використання дронів, які постійно вдосконалюються. Особливо він звернув увагу на перехід до застосування дронів на оптоволокні. За його словами, інші технологічні досягнення українців у цій сфері також суттєво вплинули на зміну ситуації на лінії фронту.

Як повідомлялося, Росія зосереджує сили на лінії фронту для можливого нового наступу з метою захоплення додаткових територій України.

До слова, геополітики JPMorganChase спрогнозували можливі сценарії припинення вогню в Україні. За даними аналітиків, припинення вогню вже може настати у липні 2025 року за «грузинським» сценарієм.

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Теги: наступ окупанти Харківщина

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