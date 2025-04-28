Росіяни намагались прорвати оборону на Новопавлівському напрямку

Українські захисники на Лиманському напрямку усі атаки відбили, а також не допустили погіршення тактичного положення у Серебрянському лісництві

На Покровському напрямку російські війська атакували оборонні укріплення українських військ

Російська армія намагалася прорвати оборону у районі Костянтинополя, Багатиря та Одрадного на Новопавлівському напрямку.

Як передає «Главком», про це оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця» повідомило в телеграмі.

Також на Лиманському напрямку армія РФ атакувала біля населених пунктів Копанки, Новий Мир, Рідкодуб, Колодязі, Мирне, Ямполівка та Нове. Українські захисники усі атаки відбили, а також не допустили погіршення тактичного положення у Серебрянському лісництві.

На Краматорському і Торецькому напрямках загарбники здійснювали атакувальні дії у напрямках Майського, Ступочок, Предтечиного, Білої Гори, Часового Яру, Диліївки, Щербинівки та Торецька. Штурмові дії ворога відбиті.

На Покровському напрямку російські війська атакували оборонні укріплення українських військ у районах Єлизаветівки, Удачного, Новоолександрівки, Котлярівки, Троїцького, Олексіївки, Лисівки, Котлиного, Новосергіївки та Андріївки. Українські захисники відбили ворожі атаки.

До слова, Сили спеціальних операцій ЗСУ звітують про продовження виконання завдань у Курській області РФ та взяття в полон російських військових. Як інформує «Главком», відповідне відео оприлюднила пресслужба ССО.

«Поки голова генштабу ЗС РФ Герасімов звітує про «звільнення» Курської області від Сил безпеки та оборони України, оператори 73-го центру Сил спеціальних операцій ЗСУ продовжують успішно виконувати задачі в цьому регіоні. Лише за вчора група 73-го центру ССО на Курщині знищила цілу групу військ противника під час спеціальних дій... Працюємо далі!», – сказано у дописі.

Нагадаємо, Росія нібито готова шукати «баланс інтересів» у питаннях щодо України. Водночас в Москві натякають, що не хочуть віддавати Україні Запорізьку атомну електростанцію.

Раніше Кремль заявляв, що російський диктатор Володимир Путін готовий до переговорів з Україною без попередніх умов.

Також напередодні Дональд Трамп і Володимир Зеленський провели зустріч напередодні похорону Папи Франциска. Опісля ж президент США Дональд Трамп припустив, що російський диктатор Володимир Путін не хоче закінчувати війну в Україні.