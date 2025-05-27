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Анкара допоможе завершити війну: глава МЗС зробив голосну заяву у Москві

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Анкара допоможе завершити війну: глава МЗС зробив голосну заяву у Москві
Стало відомо, які теми обговорювали Путін і Фідан у Москві
фото із відкритих джерел

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан після перемовин у Москві планує вирушити до Києва

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан під час зустрічей у Москві з російськими представниками наголосив, що Анкара готова продовжити відігравати роль посередника у врегулюванні війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на турецьку газету Hürriyet.

«Туреччина запропонувала виступити як чесний посередник між Росією та Україною», – повідомляє видання з посиланням на джерела.

Як пише турецьке видання Mepanews, очікується також, що Фідан цього тижня відвідає Київ для зустрічі з українськими посадовцями. «Поки що не узгоджено ні графік, ні місце проведення майбутніх переговорів між Росією та Україною, хоча союзник НАТО Анкара неодноразово пропонувала прийняти їх на себе. Російські джерела заявили, що розглядають Туреччину, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію, Катар та Оман як потенційно підходящі місця для переговорів», – йдеться у статті. 

Газета зазначає, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у телефонних розмовах з лідерами США та РФ Дональдом Трампом та Володимиром Путіним, а також з президентом України Володимиром Зеленським, який був в Анкарі в середині травня, підтвердив готовність Анкари зробити свій внесок у справу миру та стабільності в регіоні.

Як писав «Главком», раніше Фідана у Москві прийняв Путін. Hürriyet, посилаючись на дипломатичні джерела, пише, що на зустрічі «обговорювалися нещодавні ініціативи, спрямовані на врегулювання війни між Україною та Росією, а також розвиток подій після мирних переговорів у Стамбулі 16 травня».

Сторони також торкнулися «всіх аспектів двосторонніх відносин», регіональних та глобальних проблем, зокрема ситуації на Близькому Сході.

Фідан під час візиту до Москви зустрівся з помічником глави російської держави Володимиром Мединським і головою Служби зовнішньої розвідки Сергієм Наришкіним. Переговори з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим заплановані на сьогодні.

Як пишуть росЗМІ, Сергій Лавров та глава МЗС Туреччини Хакан Фідан під час майбутньої зустрічі обговорять стан справ у Закавказзі, Лівії, Сирії та Чорноморському регіоні та торкнуться теми безпечного судноплавства у Чорному морі. 

До слова, найбільшим результатом зустрічі української та російської сторін у Туреччині стала домовленість про масштабний обмін військовополоненими. Україна опрацьовує деталі обміну, заявив президент Володимир Зеленський

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Теги: Туреччина путін Сергій Лавров Володимир Зеленський Україна

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