Вучич підтвердив намір приїхати на парад до Путіна

Вучич: Моє слово має значення, я нікому не брехав

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що не відмовиться від запланованого візиту до Москви 9 травня, оскільки дав особисту обіцянку президенту Росії Володимиру Путіну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tanjug.

Під час пресконференції у США 1 травня Вучич наголосив, що обіцяв Путіну приїхати до Москви ще вісім місяців тому, і вважає своїм обов'язком дотриматися слова.

«Моє слово має значення, я нікому не брехав. Ніхто інший не повинен їхати, ніхто інший не повинен страждати, я поїду, якщо тільки я не знаю, що буде, або не знаю, яка загроза буде направлена Сербії, але змінити своє рішення нелегко», – заявив сербський президент.

Він також повідомив, що його візит до США та очікувані візити європейських посадовців до Белграда є важливими для Сербії протягом найближчих 15-20 днів.

«До нас приїдуть численні європейські гості, які будуть говорити зі мною про поїздку до Москви, але вони ще не переконали мене, що я не повинен їхати, це важко зробити з такими твердолобими людьми», – додав Вучич.

Заява Вучича прозвучала на тлі зростаючого тиску з боку західних країн, які закликають Сербію дистанціюватися від Росії у зв'язку з її агресією проти України. Візит до Москви 9 травня, в День Перемоги, розглядається як демонстрація підтримки Путіна в умовах міжнародної ізоляції.

Нагадаємо, 9 травня у Москві відбудеться військовий парад. На захід приїдуть представники понад 20 країн.

До слова, президент Сербії Александар Вучич заявив, що одна з сербських військових частин візьме участь у параді 9 травня на Красній площі в російській столиці.

Як повідомлялося, на параді 9 травня в Москві, для всіх відвідувачів, включно з представниками ЗМІ та запрошеними гостями, діятимуть правила безпеки. Як повідомляють російські ЗМІ, учасники події проходитимуть стандартну перевірку речей, а перелік заборонених до пронесення предметів містить 26 пунктів.