Єрмак намагається керувати Україною? «Демсокира» націлилася на голову Офісу президента

Трегубов: «Ми прямо називаємо Єрмака людиною, що діє в інтересах РФ»

Критика, з якою партія «Демократична сокира» виступає у своїй газеті, злить керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів один із лідерів політсили Віктор Трегубов.

«Наклад нашої газети коливається від 100 тис. до 1 млн примірників. А це багато. Ми у газетних текстах почали трішки «наїжджати» на пана Єрмака. Його, як на мене, не стільки злить сам факт критики, скільки те, що його починають виносити вперед, «підсвічувати». Він намагається перебувати в затінку та керувати непомітно, а ми його винесли вперед і активно піаримо як нехорошу людину», – сказав представник «Демсокири».

У партії прямо називають очільника Офісу президента людиною, що діє в інтересах РФ. «Це виходить із його втручання у міжнародну політику, із його перемовин з паном Рудольфом Джуліані (колишній міський голова Нью-Йорка й адвокат Дональда Трампа – «Главком»), із «замирливою» риторикою Офісу президента, із відверто абсурдними призначеннями – чого вартий один лише Вітольд Фокін у Тристоронній контактній групі. Робить він це свідомо чи ні – цікаве питання. Але для мене воно не настільки важливе», – сказав Трегубов.

На думку політика, оприлюднений депутатом Леросом відеозапис, де брат Єрмака Денис домовляється за великі гроші сприяти у призначенні людей на різні посади, свідчить також про корумпованість керівника Офісу президента.

«Ви бачили відео, де брат Єрмака домовляється про продаж посад? Хіба цього не достатньо? Пам’ятаєте аргументацію спростування? Якщо ні, то нагадаю. Брат Єрмака відповів, що насправді не продавав посади, а просто домовлявся. За фактом не продав жодної! Як гадаєте, це прийнятна відповідь?» – сказав Віктор Трегубов.

Нагадаємо, у серпні 2020 року президент Зеленський призначив колишнього прем'єр-міністра України (1990-1992 рр.) Вітольда Фокіна першим заступником глави української делегації у Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Зі слів Фокіна, він познайомився з Андрієм Єрмаком за три роки до призначення. З майбутнім головою Офісу президента його познайомила внучка Маша, яка «одного разу приїхала з високим гарним хлопцем».

До слова, у березні 2020-го народний депутат від «Слуги народу» Гео Лерос оприлюднив відеозаписи, де особа, схожа на брата глави Офісу президента Андрія Єрмака – Дениса – веде переговори про працевлаштування неназваних осіб на посади в органах влади.

Наприкінці серпня 2020 року Лерос повідомив у соцмережах, що його авто підпалили. У вересні 2020-го Лерос заявив, що йому передавали погрози від Андрія Єрмака, а депутати-однопартійці Микола Тищенко та Денис Комарницький готують на нього напад.