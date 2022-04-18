Мер Дніпра Філатов розкритикував податкові поблажки ФОПам на час війни

Борис Філатов незадоволений податковими поблажками для ФОПів у регіонах, де не було бойових дій

У Вінниці, наприклад, ресторани забиті, всі готелі забиті, лише податки ніхто не сплачує

Місцева влада Дніпра не планує скасовувати плату за комунальні послуги за прикладом інших українських міст. Про це міський голова Борис Філатов заявив у інтерв’ю «Главкому».

«Нас не можна порівнювати з Харковом, де більше тисячі будинків розбомбили. Не кажучи вже про Чернігів, де взагалі просто пустеля», – пояснив таку позицію мер Дніпра.

Філатов зазначив, що корелює плани із можливостями міста. Зокрема, він згадав ідею скасування урядом єдиного соціального внеску для ФОПів. «Ідея ніби здорова, але не всі колеги з нею погоджуються», – заявив міський голова Дніпра. Філатов згадав, зокрема, слова вінницького колеги Сергія Моргунова: «У мене в місті сидить купа народу, всі ресторани забиті, всі готелі забиті, лише податки ніхто не сплачує».

Борис Філатов пояснив, що такі податкові поблажки треба робити містам, які постраждали від російської агресії: «Чернігову, Харкову, Тростянцю, Сумам, ми на це уряду акуратно натякаємо».

Міський голова Дніпра похвалив Кабінет міністрів, зазначивши, що з урядом співпрацювати значно приємніше, ніж із Верховною Радою – «те, що вони (депутати – ред.) генерують, взагалі іноді схоже на політичну провокацію».

Зокрема, Філатов згадав ідею зниження удвічі відрахувань ПДФО до місцевих бюджетів – при тому, що міста, за словами мера Дніпра, і так ледве витягують. «Нам всі кажуть, що це все маячня, яка навіть не пройде комітет. Але це ж все хтось генерує. І нам з іншими мерами треба кудись дзвонити, лаятися – нам нема більше чим займатися, ніж заспокоювати ідіотів-депутатів?», – різко охарактеризував народних обранців Філатов.

Нагадаємо, мер Дніпра розказав також, як місцеві бізнесмени допомагають владі під час війни.