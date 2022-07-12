Газовий шантаж. Путін хоче вирішити одразу дві проблеми
Кремль може пожертвувати частиною доходів від газу задля досягнення інших цілей
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Вчера Зеленский прямым текстом, на английском языке написал на своей странице в Фейсбуке, что Россия постарается полностью остановить поставку газа в самый острый момент, а все потому, что каждая уступка ЕС воспринимается как слабость и проявление этой слабости будет в дальнейшем использовано Путиным для усиления давления.
Я полностью согласен с Зеленским. Все дело в том что доходы от экспорта газа в три раза меньше чем доходы от экспорта нефти.
И Кремль может пожертвовать частью доходов от газа ради достижения других целей. Не исключено что Германия первой прогнется под Кремль. Уже появилась информация в СМИ что ранее одобренный пакет помощи для Украины в размере 9 млрд евро начинает буксовать. Кто стоит за всем этим не трудно догадаться.
Так же Россия сокращением экспорта газа может для себя добиться еще одного положительного момента. А именно выравнивания торгового баланса.
Рубль опять начал укрепляться. На сегодня он достиг курса 58 к доллару. Для российской экономики в этом нет ничего хорошего, так как комфортный курс для них 70-80.
Из-за крепкого рубля страдают бюджетные доходы, и множество экспортеров начинают работать в убыток и сокращают производства. В металлургической отрасли работает порядка 700 тыс человек. Для металлургов это несет значительные проблемы. И если сейчас про доходы не сильно думают, то массовая безработица может стать серьезной проблемой для власти. Автопром и стройки там уже частично встали, в придачу к этому еще и экспорт металла падает. Закрытие металлургических заводов может вызвать огромное социальное напряжение в отдельных регионах. Особенно в тех регионах где метпредприятия являются градообразующими.
По-этому газовым шантажом Путин может решить сразу две проблемы. Прогнуть ЕС и улучшить торговый баланс.
Кстати нам бы в Украине тоже не мешало подумать про программу сокращения потребления газа.
Джерело: блог Євген Істребіна