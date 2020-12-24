Байден затвердив на посаду міністра освіти США шкільного вчителя

45-річний Мігель Кардона розпочинав свою кар’єру вчителем початкової школи

Новобраний президент США Джо Байден затвердив на посаді міністра освіти Мігеля Кардону — вчителя-ветерана та комісара з питань освіти в Коннектикуті. Про це заявили у перехідній команді Байдена, повідомляє Reuters.

Зазначається, що Кардона є сином уродженців Пуерто-Рико, він розпочинав свою кар’єру вчителем початкової школи.

«У разі підтвердження кандидатури Сенатом, Кардону допоможе команді Байдена зробити, щоб кожен студент міг «отримати якісну освіту від дошкільної до старшої школи, незалежно від поштового індексу, доходу батьків, раси, сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності, або інвалідність», ─ йдеться у повідомленні.

Додається, що Байден пообіцяв під час своєї передвиборної кампанії забезпечити всім 3- і 4-річним дітям доступ до безкоштовних дошкільних закладів, і опублікував плани щодо підвищення оплати праці вчителів.

Як повідомлялося 20 грудня, Джо Байден представив нових членів своєї адміністрації. Вони будуть займатися питаннями клімату та енергетики.