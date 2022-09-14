ЄС зняв санкції з Януковича, Пшонки та їх синів

Експрезидент Віктор Янукович був внесений в санкційні списки ЄС у березні 2014 року

Рада Європейського Союзу скасувала рішення про санкції проти колишнього президента Віктора Януковича, його сина Олександра і ексгенпрокурора Віктора Пшонки та його сина Артема, пов'язані зі звинуваченнями у розкраданні коштів. Відповідне рішення опубліковане в Офіційному журналі ЄС 12 вересня.

«На підставі перегляду Радою даних щодо чотирьох осіб, щодо яких термін застосування обмежувальних заходів закінчився 6 вересня 2022 року, та інформацію щодо їхніх прав на захист та права на ефективний судовий захист, мають бути виключені з Додатка I. до Регламенту (ЄС) № 208/2014», – йдеться у повідомленні.

Експрезидент Віктор Янукович, його син Олександр, експрокурор Віктор Пшонка та його син Артем були внесені в санкційні списки ЄС у березні 2014 року за неналежне використання бюджетних фондів або за пов’язані з цим службові зловживання, що спричинили втрати бюджетних фондів України.

У серпні 2022 року Рада ЄС ухвалила рішення запровадити нові обмежувальні заходи щодо експрезидента України Віктора Януковича та його сина Олександра у зв’язку з російською війною проти України.

Зазначимо, що Янукович та його син залишаються під санкціями ЄС, їх додали до іншого санкційного списку. 4 серпня Рада ЄС запровадила обмежувальні заходи проти них за роль у підриві або загрозі територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України та за отримання вигоди від російських осіб, відповідальних за анексію Криму чи дестабілізацію Східної України.

Це окреме санкційне рішення, яке було вперше затверджене 17 березня 2014 року. При цьому Пшонку та його сину до цього санкційного списку не включили, тобто санкції проти них повністю зняті.

Нагадаємо, 10 вересня Кабінет Міністрів повторно наклав санкції на експрезидента України Віктора Януковича, колишнього голову Міноборони Павла Лебедєва і ще кількох підприємців.