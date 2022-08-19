Як Медведчук і Янукович мали стати гауляйтерами України: подробиці Washington Post

ФСБ перед початком вторгнення в Україну активно співпрацювала з колаборантами

Американське видання повідомило, що президент-утікач Янукович перебував у Білорусі на початку березня

Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії перед початком повномасштабного вторгнення російських військ в України підготувала два маріонеткові уряди на випадок захоплення Києва. Їх мали очолити колишній президент України Віктор Янукович та проросійський політик Віктор Медведчук. Про це пише The Washington Post з посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, ФСБ тісно співпрацювала з колаборантами, серед яких провідну роль грали колишній президент-втікач Віктор Янукович та підозрюваний у держзраді нардеп, кум Путіна Віктор Медведчук.

Washington Post зазначає, що Янукович очолював групу, яка зібралася в Білорусі на початку березня, щоб, ймовірно, спробувати повернути собі владу в Києві.

Друга група, до якої увійшли колишні члени Партії регіонів, як пише видання, зібралася на тимчасово окупованих територіях Півдня України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук та члени його родини купували рухоме і нерухоме майно за гроші, отримані злочинним шляхом. Вказані кошти (не менше ніж $1 млрд) надали представники спецслужб Росії на підготовку до війни. Про це свідчать матеріали справи, які згадуються в ухвалі Львівського апеляційного суду від 20 липня.

Відомості контррозвідки СБУ надала суду колишня генпрокурорка Ірина Венедіктова разом із клопотанням про арешт майна Медведчука. У підсумку під арештом опинилися 279 картин, чотири статуетки, 10 годинників, п’ять чашок, келих, піднос, дві вази, графин, дві підставки, два срібних підстаканника, чайник, 31 коробка посуду, залізничний вагон-ресторан із меблями та предметами інтер’єру.

Нагадаємо, на початку березня у ЗМІ з'явилася інформація, що Кремль готує президента-втікача Віктора Януковича до спецоперації. Повідомлялося, що його хочуть призначити «президентом України». За даними ЗМІ, на той момент Янукович перебував у Мінську.