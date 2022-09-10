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Уряд повторно наклав санкції на Януковича і ексголову Міноборони

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Уряд повторно наклав санкції на Януковича і ексголову Міноборони
Уряд заблокував активи Янковича та його соратників
фото з відкритих джерел

Таке рішення необхідне для того, щоб остаточно конфіскувати все їхнє майно на території України

Кабінет Міністрів повторно наклав санкції на експрезидента України Віктора Януковича, колишнього голову Міноборони Павла Лебедєва і ще кількох підприємців. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Сьогодні уряд повторно накладає санкції на Сергія Курченка (український підприємець – ред.), Павла Лебедєва, Віктора Януковича і Олега Дерипаску (російський підприємець – ред.) в частині блокування їх активів і активів, до яких вони можуть бути причетні», – повідомив Шмигаль.

Він пояснив, що таке рішення необхідне для того, щоб згідно з новим законодавством остаточно конфіскувати все їхнє майно на території України.

Прем'єр зазначив, що зараз уряд працює над конфіскацією всього майна і коштів РФ, щоб направити їх на посилення армії і відновлення країни в умовах війни.

Також, за словами Шмигаля, сьогодні, 10 вересня, Кабмін погодив купівлю військових облігацій з боку АРМА на суму 152 млн грн. Ці кошти були заморожені в рамках процесу конфіскації російського майна на території України.

Нагадаємо, Європейський союз запровадив санкції проти колишнього президента України Віктора Януковича за підрив територіальної цілісності. Також у списку санкцій опинився його син Олександр.

Також ДБР повідомила про завершення розслідування за фактом захоплення державної влади у 2010 році президентом-втікачем Віктором Януковичем.

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Теги: Віктор Янукович санкції

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