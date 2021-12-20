«Європейська солідарність» лідирує у рейтингах – опитування Socis
Партія «Слуга народу» опустилась на друге місце рейтингу політичних сил
«Європейська солідарність» лідирує у рейтингах політичних сил – такі дані соціологічного дослідження публікує Socis.
Якби вибори до Верховної Ради відбулися наступної неділі, за партію «Європейська Солідарність» готові проголосувати 12,25% від усіх опитаних. Партія «Слуга народу» опустилась на друге місце, її готові підтримати 12,1% від усіх опитаних.
Як відомо, лідерство партії «Європейська солідарність» у двох опитуваннях в листопаді та у грудні також фіксував Київський міжнародний інститут соціології. За даними опитування, яке було проведене 3-11 грудня, за «ЄС» готові проголосувати 13,7% від усіх опитаних. За партію «Слуга народу» готові віддати голоси 12,8% від усіх. Як свідчать дані КМІС, підтримка партії Порошенка за рік зросла на 1,8%. Натомість партія Зеленського втратила відповідно 0,7%.
Інші партії за даними Socis мають такі результати: «Батьківщина» 8,25% від усіх опитаних, ОПЗЖ 7,8%, «Розумна політика» 5,5%. Решта партій мають нижчі показники.
Також опитування Socis показало, що Зеленський очолив антирейтинг політиків.
Раніше повідомлялося, що більшість українців проти, щоб Зеленський ще раз ішов у президенти.
Нещодавно опитування показало, кому Зеленський може програти у другому турі виборів.
Також ще одна соціологічна контора показала найвищий антирейтинг Зеленського.
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