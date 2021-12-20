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    «Європейська солідарність» лідирує у рейтингах – опитування Socis

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    За партію Петра Порошенка&nbsp;готові проголосувати 12,25% від усіх опитаних - «Європейська солідарність» лідирує у рейтингах – опитування Socis
    За партію Петра Порошенка готові проголосувати 12,25% від усіх опитаних
    фото: eurosolidarity.org

    Партія «Слуга народу» опустилась на друге місце рейтингу політичних сил

    «Європейська солідарність» лідирує у рейтингах політичних сил – такі дані соціологічного дослідження публікує Socis.

    Якби вибори до Верховної Ради відбулися наступної неділі, за партію «Європейська Солідарність» готові проголосувати 12,25% від усіх опитаних. Партія «Слуга народу» опустилась на друге місце, її готові підтримати 12,1% від усіх опитаних.

    Як відомо, лідерство партії «Європейська солідарність» у двох опитуваннях в листопаді та у грудні також фіксував Київський міжнародний інститут соціології. За даними опитування, яке було проведене 3-11 грудня, за «ЄС» готові проголосувати 13,7% від усіх опитаних. За партію «Слуга народу» готові віддати голоси 12,8% від усіх. Як свідчать дані КМІС, підтримка партії Порошенка за рік зросла на 1,8%. Натомість партія Зеленського втратила відповідно 0,7%.

    Інші партії за даними Socis мають такі результати: «Батьківщина» 8,25% від усіх опитаних, ОПЗЖ 7,8%, «Розумна політика» 5,5%. Решта партій мають нижчі показники.

    Терміни проведення дослідження: 11 – 16 грудня 2021 року. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне інтерв'ю САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,4%. Середня тривалість одного інтерв'ю склала 12 хвилин.

    Також опитування Socis показало, що Зеленський очолив антирейтинг політиків.

    Раніше повідомлялося, що більшість українців проти, щоб Зеленський ще раз ішов у президенти.

    Нещодавно опитування показало, кому Зеленський може програти у другому турі виборів.

    Також ще одна соціологічна контора показала найвищий антирейтинг Зеленського.

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    Теги: Батьківщина Верховна Рада Європейська солідарність вибори рейтинг партії політика партія Слуга народу Розумна політика
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    «Європейська солідарність» лідирує у рейтингах – опитування Socis