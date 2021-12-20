«Європейська солідарність» лідирує у рейтингах – опитування Socis

Партія «Слуга народу» опустилась на друге місце рейтингу політичних сил

«Європейська солідарність» лідирує у рейтингах політичних сил – такі дані соціологічного дослідження публікує Socis.

Якби вибори до Верховної Ради відбулися наступної неділі, за партію «Європейська Солідарність» готові проголосувати 12,25% від усіх опитаних. Партія «Слуга народу» опустилась на друге місце, її готові підтримати 12,1% від усіх опитаних.

Як відомо, лідерство партії «Європейська солідарність» у двох опитуваннях в листопаді та у грудні також фіксував Київський міжнародний інститут соціології. За даними опитування, яке було проведене 3-11 грудня, за «ЄС» готові проголосувати 13,7% від усіх опитаних. За партію «Слуга народу» готові віддати голоси 12,8% від усіх. Як свідчать дані КМІС, підтримка партії Порошенка за рік зросла на 1,8%. Натомість партія Зеленського втратила відповідно 0,7%.

Інші партії за даними Socis мають такі результати: «Батьківщина» 8,25% від усіх опитаних, ОПЗЖ 7,8%, «Розумна політика» 5,5%. Решта партій мають нижчі показники.

Терміни проведення дослідження: 11 – 16 грудня 2021 року. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне інтерв'ю САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,4%. Середня тривалість одного інтерв'ю склала 12 хвилин.

Також опитування Socis показало, що Зеленський очолив антирейтинг політиків.

Раніше повідомлялося, що більшість українців проти, щоб Зеленський ще раз ішов у президенти.

Нещодавно опитування показало, кому Зеленський може програти у другому турі виборів.

Також ще одна соціологічна контора показала найвищий антирейтинг Зеленського.