Чим займається Порошенко у Стамбулі. Оприлюднені фото

Петро Порошенко зустрівся зі Вселенським Патріархом та обговорив подальший розвиток ПЦУ

Відбулася зустріч п’ятого президента України, лідера партії «Європейська Солідарність» Петра Порошенка із Вселенським Патріархом Варфоломієм, про яку було домовлено під час телефонної розмови 15 грудня у річницю Об’єднавчого собору, повідомляє пресслужба політсили.

Петро Порошенко та представники Вселенського Патріархату/фото:eurosolidarity.org

Як повідомив Петро Порошенко на своїй сторінці у мережі Facebook, сторони обговорили перспективи подальшого розвитку і підтримки Православної Церкви України, у першу чергу визнання її іншими православними церквами-сестрами, відзначили важливість подальшого укріплення та розвитку ПЦУ як запоруки єднання українського суспільства.

Патріарх висловив підтримку українському народу

Вселенський Патріарх Варфоломій привітав Петра Порошенка і весь український народ із прийдешніми різдвяними святами. Його Всесвятість передав благословіння українському народу для того, щоб в країні був мир і добробут.

Петро Порошенко отримав благословення Варфоломія для української церки та народу

Як відомо, 15 грудня Петро Порошенко провів телефонну розмову із Вселенським Патріархом Варфоломієм. Його Всесвятість привітав п’ятого Президента із річницею Об’єднавчого собору і запросив відвідати резиденцію Вселенського Патріарха на Фанарі.

Нагадаємо, напередодні представники політсили Порошенка прокоментували звинувачення у бік свого лідера щодо вугільної справи. Замість об’єднання країни перед загрозами Володимир Зеленський продовжує знімати «відосики» про переслідування лідера опозиції Петра Порошенка за участі «масовки» з ДБР, йдеться в заяві «Європейської солідарності».

Так, партія прокоментувала інформацію про те, що працівники ДБР поблизу Верховної Ради начебто намагалися вручити повістку про виклик народному депутату України Петру Порошенку.

«Главком» продемонстрував цей документ двом експертам і розпитав, що, власне, може стояти за цим повідомленням про підозру. Детальніше про це читайте тут: Що криється за підозрою ексміністру Демчишину? Ексклюзивний документ.

Читайте також: Порошенко відбув у заплановане дипломатичне турне до Туреччини та Польщі