«Ви будете сміятися». Геращенко розповіла, чому її заблокував Facebook

Через атаку ботів Facebook заблокував сторінку народної депутатки Ірини Геращенко

Соціальна мережа Facebook заблокувала сторінку співголови фракції «Європейська Солідарність» Ірини Геращенко. Як наголошує Геращенко, це спланована атака ботів, організована Офісом президента через критичні дописи про владу. Це – перший прецедент блокування сторінки керівника фракції українського парламенту. Про заблокування Facebook-сторінки депутатка повідомила у Telegram.

«Ви будете сміятися, але мені заблокували Facebook. Вперше за 15 років, з часів існування моєї сторінки в соцмережах. Трапилося це після моєї нищівної критики слуг і корупційних обородук навколо телеканалів «Рада» і «Дом», – повідомила Геращенко.

«Безумовно, це спланована атака Банкової з її мережею ботів і тролів, позитивних блогерів і заангажованих експертів, реакція на мою проактивну опозиційну позицію, в тому числі в соцмережах. Блокування моєї сторінки в фб відбувається на фоні чергової атаки на лідера опозиції Петра Порошенка, якому Зеленський намається вручити чергову повістку», – зауважила Ірина Геращенко.

«Що ж, пишемо скаргу в офіс Facebook і продовжуємо говорити правду. В Телеграмі і інстраграмі», – наголосила співголова фракції.

Як раніше повідомила Геращенко, телеканал «Рада» готується до нового розпилу мільйонів державних коштів.

«Телеканал «Рада» дрібненькими літерами на своєму сайті оголосив про черговий творчий конкурс з 15 грудня 2021 року по 21 грудня 2021. Зверніть увагу, що на самому «оновленому» телеканалі про це ані слова за всі ці дні не прозвучало. Попередній відбір проєктів відбудеться на четвертий робочий день наступного робочого після закінчення строку подання проєктів», – пише Геращенко.

«Тобто вже наступного понеділка, 20 грудня, Банкова руками керівництва ВР і Штучного Апарату розпиляє чергові мільйони! Вже офіційно закріпить в ефірі позитивних блогерів під різними прізвищами. А 30 грудня відбудеться презентація цих проєктів», – повідомила народна депутатка.

«Наші вимоги очевидні:

Робота «Ради» в рамках статуту і постанови про висвітлення діяльності.

Максимальна прозорість конкурсу і залучення всіх можливих учасників.

Максимальна прозорість і професійність відбору за участі оновленої редакційноі ради. Все інше – це створення чергового пропагандистського державного телеканалу в непрозорий спосіб», – наголосила Геращенко.

Нагадаємо, у Верховній Раді на вимогу віцеспікерки Олени Кондратюк відбулася нарада, на якій обговорили ситуацію з каналом «Рада». Учасники наради дійшли згоди, що політтехнолога Володимира Петрова не повинно бути в ефірі парламентського телеканалу. У подальшому це питання розглядатиметься редакційною радою каналу.

15 грудня 2021 року державний парламентський канал «Рада» оновив свій формат. Відтепер він працює в форматі телемарафону. Також щогодини виходить випуск новин. На каналі зазначають, що це тестове мовлення, а повноцінне має розпочатись 18 січня 2022 року. У проморолику оновленої «Ради» були з’явилися політтехнолог Володимир Петров, блогер Сергій Іванов. Також відомо, що на оновленому телеканалі працюватимуть кілька телеведучих з нині підсанкційних телеканалів Вітора Медведчука.

Читайте також: