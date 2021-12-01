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    Українці назвали головних винуватців зриву спецоперації із «вагнерівцями»

    опитування
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    Українці вважають причинами провалу спецоперації злив або некомпетентність влади - Українці назвали головних винуватців зриву спецоперації із «вагнерівцями»
    Українці вважають причинами провалу спецоперації злив або некомпетентність влади

    Головною причиною «вагнергейта» українці вважають передачу (злив) інформації з боку вищого політичного керівництва України.

    Понад третину українців вважають причинами зриву спецоперації українських спецслужб із затримання бойовиків злив інформації з боку вищого політичного керівництва України, а кожен п’ятий - брак професіоналізму у його діях. Про це свідчать результати соціологічного опитуванняКиївського міжнародного інституту соціології, проведеного 26-29 листопада.

    37,4% українців, як принаймні щось чули про «Вагнергейт», покладають відповідальність на передачу (злив) інформації з боку вищого політичного керівництва України. Ще 20,3% вважають, що це відбувалося через брак професіоналізму і помилки вищого політичного керівництва України. Інші варіанти обирали значно менше респондентів.

    (% серед респондентів, які достатньо добре поінформовані або дещо чули про зрив спецоперації)

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    Крім цього, 39,2% респондентів довіряють інформації Бурби, що до зриву спецоперації призвело втручання Офісу президента, а в самому Офісі є люди, які видають Росії секретну інформацію. Не довіряють – 38,6%.

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    Напередодні соціологи оприлюднили результати опитування, згідно з якими «Європейська солідарність» вийшла на перше місце.

    Всеукраїнське опитування «Соціально-політична ситуація в Україні» проводилося Київським міжнародним інститутом соціології у листопаді 2021 року. Опитування здійснювалося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI).
    Польовий етап дослідження тривав з 26 до 29 листопада 2021 року. Загалом в рамках дослідження було проведено 1203 інтерв’ю.
    Статистична похибка вибірки не перевищує 3.2% для показників, близьких до 50%, 2.7% для показників, близьких до 25 або 75%, 2.1% для показників, близьких до 12 або 88%, 1.4% для показників, близьких до 5 або 95%, 0.7% для показників, близьких до 1 або 99%

    Нещодавно опитування показало, кому Зеленський може програти у другому турі виборів.

    Також ще одна соціологічна контора показала найвищий антирейтинг Зеленського.

    Нагадаємо, що 1 грудня Сьогодні Зеленський виступає у Раді з посланням.

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    Теги: соцопитування рейтинг Володимир Зеленський президент вагнергейт
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    Українці назвали головних винуватців зриву спецоперації із «вагнерівцями»