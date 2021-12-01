Українці назвали головних винуватців зриву спецоперації із «вагнерівцями»опитування
Головною причиною «вагнергейта» українці вважають передачу (злив) інформації з боку вищого політичного керівництва України.
37,4% українців, як принаймні щось чули про «Вагнергейт», покладають відповідальність на передачу (злив) інформації з боку вищого політичного керівництва України. Ще 20,3% вважають, що це відбувалося через брак професіоналізму і помилки вищого політичного керівництва України. Інші варіанти обирали значно менше респондентів.
(% серед респондентів, які достатньо добре поінформовані або дещо чули про зрив спецоперації)
Крім цього, 39,2% респондентів довіряють інформації Бурби, що до зриву спецоперації призвело втручання Офісу президента, а в самому Офісі є люди, які видають Росії секретну інформацію. Не довіряють – 38,6%.
Напередодні соціологи оприлюднили результати опитування, згідно з якими «Європейська солідарність» вийшла на перше місце.
Нещодавно опитування показало, кому Зеленський може програти у другому турі виборів.
Також ще одна соціологічна контора показала найвищий антирейтинг Зеленського.
Нагадаємо, що 1 грудня Сьогодні Зеленський виступає у Раді з посланням.