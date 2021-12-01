Українці назвали головних винуватців зриву спецоперації із «вагнерівцями»

Головною причиною «вагнергейта» українці вважають передачу (злив) інформації з боку вищого політичного керівництва України.

Понад третину українців вважають причинами зриву спецоперації українських спецслужб із затримання бойовиків злив інформації з боку вищого політичного керівництва України, а кожен п’ятий - брак професіоналізму у його діях. Про це свідчать результати соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 26-29 листопада.

37,4% українців, як принаймні щось чули про «Вагнергейт», покладають відповідальність на передачу (злив) інформації з боку вищого політичного керівництва України. Ще 20,3% вважають, що це відбувалося через брак професіоналізму і помилки вищого політичного керівництва України. Інші варіанти обирали значно менше респондентів.

(% серед респондентів, які достатньо добре поінформовані або дещо чули про зрив спецоперації)

Крім цього, 39,2% респондентів довіряють інформації Бурби, що до зриву спецоперації призвело втручання Офісу президента, а в самому Офісі є люди, які видають Росії секретну інформацію. Не довіряють – 38,6%.

Напередодні соціологи оприлюднили результати опитування, згідно з якими «Європейська солідарність» вийшла на перше місце.

Всеукраїнське опитування «Соціально-політична ситуація в Україні» проводилося Київським міжнародним інститутом соціології у листопаді 2021 року. Опитування здійснювалося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI).

Польовий етап дослідження тривав з 26 до 29 листопада 2021 року. Загалом в рамках дослідження було проведено 1203 інтерв’ю.

Статистична похибка вибірки не перевищує 3.2% для показників, близьких до 50%, 2.7% для показників, близьких до 25 або 75%, 2.1% для показників, близьких до 12 або 88%, 1.4% для показників, близьких до 5 або 95%, 0.7% для показників, близьких до 1 або 99%

Нещодавно опитування показало, кому Зеленський може програти у другому турі виборів.

Також ще одна соціологічна контора показала найвищий антирейтинг Зеленського.

Нагадаємо, що 1 грудня Сьогодні Зеленський виступає у Раді з посланням.

Читайте також: