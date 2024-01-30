Євросоюз розглядає повернення квот для деяких товарів з України

Вже є проєкт нової угоди, де передбачається повернення квот на ввезення до ЄС українського цукру, м’яса птиці та яєць

Планується продовження режиму пільгової торгівлі з Україною до червня 2025 року, але зі змінами

Європейська комісія в середу, 31 січня, розгляне можливість схвалити продовження режиму пільгової торгівлі з Україною до червня 2025 року, але зі змінами, про які просила Польща. Про це повідомляє RMF.

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Як зазначає видання, у проєкті нової угоди передбачається повернення квот на імпорт до ЄС українського цукру, м’яса птиці та яєць, чого немає в чинній угоді. На цьому наполягали міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський та комісар ЄС з питань сільського господарства Януш Войцеховський.

Польський єврокомісар у середу також спробує добитися вигіднішого для Польщі базового періоду для розрахунку квот. Мова про те, щоб у розрахунках враховували середнє значення за останні три роки, а не лише за останній рік.

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Проєкт угоди також передбачає два захисні механізми: перший – звичайний, а другий – на випадок непередбачуваних ринкових коливань.

Аварійний механізм може бути ініційований навіть однією країною, а рішення про зупинку надмірного імпорту ухвалюватиметься швидше, бо за це буде відповідати Єврокомісія і їй не треба буде згода з боку всіх країн ЄС.

Раніше повідомлялось, що Єврокомісія оголосить зміни до торговельного законодавства Євросоюзу, які дозволять сусідам України запроваджувати обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції.

Нагадаємо, Болгарія наполягає на запровадженні тарифів і квот на імпорт українського зерна до Європейського Союзу і пояснює свою вимогу «значними стражданнями» місцевих фермерів після зняття обмежень на торгівлю українською продукцією.

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У Болгарії переконані, що максимальні обсяги української агропродукції мають «відповідати ринковій логіці та переробним потужностям, а також забезпечувати більшу ясність і впевненість і для виробників, і для переробників».