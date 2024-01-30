Угода щодо кордону: адміністрація Байдена звернулася до спікера Палати представників США

Карін Жан-П’єр: «Майк Джонсон повинен надати нинішній адміністрації фінансування і повноваження для того, щоби розв’язати проблему на кордоні»

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена закликала спікера Палати представників Майка Джонсона забезпечити ухвалення угоди щодо посилення безпеки на американському кордоні з Мексикою. Про це заявила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр на брифінгу у Вашингтоні.

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«Ми сумлінно працювали над досягненням реального прогресу в одному з найважливіших питань, яке стоїть перед нами - гарантування безпеки нашого кордону. Тепер потрібно, щоби спікер Джонсон зробив крок зі свого боку і забезпечив визначені у нашому запиті повноваження й ресурси», – сказала Карін Жан-П’єр.

Речниця Білого дому нагадала, що Республіканська партія активно висловлювалася за виділення нових ресурсів на безпеку кордону з Мексикою, причому на цьому наголошувала безпосередньо адміністрація Трампа. І наголосила, що угода, над якою працювали республіканці та демократи в Сенаті, а також Білий дім, забезпечує необхідні для цього заходи.

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Карін Жан-П’єр також підкреслила, що президент готовий підписати законопроєкт у тому вигляді, як він був узгоджений за результатами кількох місяців переговорів. Тож, за її словами, спікер Джонсон повинен надати нинішній адміністрації фінансування і повноваження для того, щоби розв’язати проблему на кордоні.

Нагадаємо, учасники переговорів у Сенаті США домовилися щодо нової угоди, яка має значно обмежити нелегальний потік мігрантів на південному кордоні, а також розблокує можливість для ухвалення допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню.

Утім, спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що законопроєкт, який передбачає виділення допомоги Україні, не має шансів на підтримку.

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки зволікають із допомогою Україні, оскільки республіканці піддаються впливу експрезидента Дональда Трампа, який вимагає, аби партія відхилила компромісну угоду щодо імміграції у Конгресі.