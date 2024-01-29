У Латвії готують заборону імпорту зерна з Росії та Білорусі

Питання заборони імпорту зерна з Росії та Білорусі давно обговорюється у Латвії

Підготувати і схвалити відповідний проєкт закону протягом лютого

Керівна коаліція у Латвії досягла політичної домовленості щодо заборони імпортувати зерно з Росії та Білорусі. Про це інформує Delfi

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Зазначається, що прем’єрка країни Евіка Сіліня (від партії «Нова єдність»), міністр сільського господарства Армандс Краузе («Союз зелених і селян») та очільник фракції «Прогресивної партії» у Сеймі Андріс Шуваєвс після коаліційної зустрічі 29 січня оголосили, що планують підготувати і схвалити відповідний проєкт закону протягом лютого.

Питання заборони імпорту зерна з Росії та Білорусі давно обговорюється у Латвії, але до цього часу у коаліції вважали, що це найкраще зробити спільним рішенням на рівні ЄС, а одностороння заборона не буде мати сенсу, тому що російське зерно все одно може потрапляти в Латвію через інші країни ЄС.

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Президент Латвії минулого тижня заявив, що підтримує односторонню заборону на імпорт російського зерна.

Зазначимо, що Росія терміново почала вивозити зерно із морського порту у Феодосії після атаки ЗСУ. В окупованому Криму була зафіксована велика колона зерновозів на об'їзній дорозі до Феодосії. Колона з вантажівок сформована у напрямку Керчі.

Нагадаємо, у травні 2023 року Єврокомісія заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії за наполяганням цих країн. 5 червня дію заборони було продовжено до 15 вересня 2023 року.

У вересні після заяви Польщі про продовження заборони на ввезення українського зерна, Україна повідомила, що звернулась до арбітражу Світової організації торгівлі (СОТ).

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Раніше повідомлялось, що Болгарія наполягає на запровадженні тарифів і квот на імпорт українського зерна до Європейського Союзу і пояснює свою вимогу «значними стражданнями» місцевих фермерів після зняття обмежень на торгівлю українською продукцією.

Нещодавно повідомлялось, що у ЄС планують дозволити обмежений імпорт української продукції до певних країн.