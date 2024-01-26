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Росіянам, які хочуть позбутися російського громадянства, потрібна окрема процедура – нардеп

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Росіянам, які хочуть позбутися російського громадянства, потрібна окрема процедура – нардеп
Нардеп переконаний, що росіяни, які воюють на боці України, повинні мати змогу змінити громадянство за спрощеною процедурою
фото: Gavriil Grigorov/TASS

Нардеп Мережко пояснив логіку законопроєкту президента про множинне громадянство

Росіянам, які воюють за Україну, мають надавати українське громадянство у випадку, якщо він позбудеться громадянства РФ. Про це заявив голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва «слуга народу» Олександр Мережко в інтерв'ю «Главкому».

«Такі речі мають бути винятком. Уявіть: громадянин Росії приїхав воювати за Україну і хоче стати громадянином нашої держави. Ми маємо в спрощеному порядку надати йому громадянство України, але за умови, що він позбудеться свого російського громадянства. У той же час Росія зробить все, щоб він не зміг цього зробити. Вона його покличе на свою територію, зрозуміло, з якими наслідками», – зазначив він.

Депутат переконаний, що для таких росіян необхідно створювати окрему процедуру, щоб вони могли позбутися громадянства країни-агресорки на території України. Він додав, що аналогічну процедуру можна додати і для громадян Білорусі.

Що стосується людей, які вважають себе українцями, проживають на території РФ і не можуть звідти виїхати, то, за словами нардепа, це питання повинно вирішуватися після перемоги України.

«Воно дійсно може мати місце, тому що в Росії проживають мільйони етнічних українців. Є ті ж українці, які раніше працювали на півночі Росії  і отримували там в спрощеному порядку російське громадянство. Пам'ятаю, що в перші роки незалежності України її громадянство було отримати важко, в той час як Росія давала своє без жодних бюрократичних проблем», – наголосив він.

Олександр Мережко підкреслив, що якщо зараз у цих людей стоїть питання, як позбутися російського громадянства, то Україна повинна допомогти та надати їм таку можливість.

Як раніше повідомлялося, законопроєкт про множинне громадянство дозволить отримати його людям з певної категорії країн у спрощеному порядку. Олександр Мережко зазначив, що у переліку в основному фігурують країни ЄС – він назвав це логічним, оскільки Україна буде членом Євросоюзу і ці країни є найближчими союзниками. Голова комітету додав, що зараз відбувається дискусія щодо включення в цей перелік і Ізраїлю – за його словами, йдеться насамперед про демократичні розвинуті країни.

Нагадаємо, на сайті Верховної Ради України з'явився текст законопроєкту про множинне громадянство, який подав президент Володимир Зеленський. За словами Олександра Мережка, одна з головних цілей документа – охопити тих українців, які зараз проживають за кордоном, і тих іноземців, що воюють на нашому боці. 

До слова, у грудні 2021 року Володимир Зеленський вже вносив до Верховної Ради законопроєкт про множинне громадянство, але його не встигли розглянути до початку повномасштабної війни. Як свідчили дані опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, тоді 48% українців не підтримували ідею запровадження подвійного та множинного громадянства. 

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Теги: Олександр Мережко громадянство Україна росія

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