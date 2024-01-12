Загиблі через підрив Каховської ГЕС досі лежать під завалами будинків – влада Голої Пристані

За даними Росії, на окупованій Херсонщині після руйнації дамби 6 червня загинуло 59 людей. Розслідування доводять, що лише в Олешках кількість загиблих становить щонайменше сотню

Про те, яка ситуація склалась на території Олешківської та Голопристанської громад розповіли офіційні представники в інтерв'ю Радіо Свобода.

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За словами керівника пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Толоконнікова, руйнація Каховської ГЕС на лівому березі Херсонщини спричинила складну гуманітарну ситуацію.

«Після підриву Каховської ГЕС росіянами понад три місяці навіть ніхто туди не заходив. Допомагали людям тільки з сусідніх сіл – везли їжу, воду тим, хто залишився. І навіть за нашими повідомленнями з громад – це не підтверджена інформація, людей, які загинули внаслідок катастрофи, іноді не хотіли реєструвати в лікарнях як загиблих через затоплення, а ставили причину смерті – серцевий напад. Людей, яких не ідентифікували або в яких немає родичів, просто звозили в Каланчак і там за різними повідомленнями, ховали в братській могилі», – розповів Толоконніков.

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Через руйнацію Каховської ГЕС, постраждали жителі й правобережної частини Херсонщини. За даними Херсонської ОВА, за період повені там загинуло 7 осіб. Українська влада та волонтери намагалися забезпечити жителів правого берега водою та харчами, а також евакуювати людей, які цього потребували, зазначив Толоконніков. Жителі лівого берега залишились «сам на сам з бідою».

Евакуація людей в Херсоні фото: УНІАН

Начальниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко розповіла, що станом на сьогодні українська влада не має офіційних даних стосовно загиблих жителів цієї громади, а російська окупаційна влада намагалась приховати справжню кількість жертв.

«Окупанти одразу почали вживати заходи щодо прикриття будь-яких людських втрат. Тобто вони не рятували ні живих, ні мертвих. Вони вжили максимально заходів для того, щоб приховати масштаби цієї катастрофи. Хоча нам надходила інформація, до мене особисто люди зверталися. З однієї сільської громади мені повідомили, що коли вже пройшло 10-14 днів труп людини досі лежав на вулиці, який розтягували собаки, але його ніхто не прибирав. Для них (окупантів) не важливе ні людське життя, ні пам'ять про загиблу людину», – поділилась Гасаненко.

Про те, що відбувалося у Голій Пристані внаслідок потопу розповіла голова міської військової адміністрації Світлана Лінник. За офіційними даними та підтвердженими фактами, які відомі українській владі, у Голій Пристані загинуло 10 осіб. Проте реальна кількість загиблих може бути значно більшою, зазначила Лінник.

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«Руйнація там дуже суттєва – відсотків до 30 приватних житлових будинків. Свідки, яким вдалося врятуватися, розповіли нам, що затоплені будинки зруйновані і там залишалися люди. Тобто там дуже багато ще людей, які лежать під завалами, під руїнами у своїх власних оселях. Це і міське населення, і сільське населення, а також мова йде і про дачні садівничі товариства, бо в нас дуже велика кількість садівничих товариств. Також там дуже багато перебувало людей, які не отримували ні допомогу, ні евакуацію. Туди окупанти не пропускали людей. Там дуже багато буде людей, яких доведеться нам перепоховувати й робити ексгумацію, шукати родичів тих, хто там загинув», – каже посадовиця.

Пошук загиблих у Голій Пристані Фото: REUTERS / Alexander Ermochenko

Лінник наголошує, що російська окупаційна влада досі не дістала з під розвалених водою будинків загиблих жителів.

Раніше повідомлялося, що деякі села Херсонщини стали безлюдними.

Нагадуємо, ISW пояснив, як підрив Каховської ГЕС вплинув на контрнаступ ЗСУ.