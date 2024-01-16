«Бавовна» у Воронежі, перемога Трампа на внутрішньопартійних виборах в Айові: головне за ніч

У ніч проти 16 січня у російському Воронежі пролунала серія вибухів

Колишній президент США Дональд Трамп перемагає на внутрішньопартійних виборах в Айові. У ніч проти 16 січня у російському Воронежі пролунала серія вибухів. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 16 січня, щоб ви були в курсі головних подій.

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П’ять країн ЄС вимагають від Єврокомісії повернути мито на українське зерно

Міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини і Угорщини у спільному листі до Єврокомісії вимагають введення імпортних мит на українське зерно через нібито недобросовісну конкуренцію. Про це передає The Guardian.

Східні країни ЄС скаржаться на недобросовісну конкуренцію і заявляють, що дешевша сільськогосподарська продукція з України знищує їхні експортні ринки.

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П'ять держав, які підписали угоду, належать до тих членів ЄС, які виробляють значно більше пшениці й кукурудзи, ніж їм необхідно, що є ключем до європейської продовольчої безпеки і стратегічного суверенітету ЄС, заявили міністри.

За словами міністрів, великі розміри українських ферм роблять експорт зерна з країни дешевшим, що виштовхує фермерів ЄС із їхніх традиційних експортних ринків.

У листі зазначено, що фермери з Болгарії, Польщі, Угорщині, Румунії та Словаччині «зазнали значних збитків» після того, як минулого року ЄС призупинив дію квот і мит на імпорт зерна з України.

Міністри також закликають Європейську комісію з'ясувати, чи відповідають виробничі засади України стандартам ЄС.

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Спецпредставниця США Пріцкер пояснила, чому конфіскація активів РФ потребуватиме часу

Рішення про конфіскацію російських активів буде ухвалено, проте цей процес вимагатиме часу, оскільки воно має бути колективним. Про це повідомила спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер під час виступу на ВЕФ у Давосі, передає «Укрінформ».

«Я думаю, якщо рішення буде прийняте, це буде колективне рішення», – сказала Пріцкер на конференції, організованій Українським домом у Давосі в рамках першого дня роботи Всесвітнього економічного форуму.

Пріцкер наголосила, що питання конфіскації активів вирішуватимуть всі країни, де перебувають російські кошти, а це також потребує юридичного підґрунтя.

Проте вона не вважає, що «це стане панацеєю або відбудеться дуже швидко, неправильно».

Син скандального екссудді Аблова, якого підозрюють у вбивстві, здався поліції

Іван Аблов, син судді ОАСК Євгенія Аблова, якого нещодавно правоохоронці оголосили у розшук за підозрою у вбивстві, здався поліції. Про це інформує «Слідства.Інфо».

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За даними видання, в Київському районному суді міста Одеси Івану Аблову обрали запобіжний захід – його відправили під варту до 3 березня 2024 року без права внесення застави.

Чоловіка підозрюють в умисному вбивстві, скоєному в новорічну ніч. Суддя Юлія Федулеєва погодила клопотання прокурора.

«За інформацією «Слідства.Інфо» від джерел, 27-річний Іван Аблов прийшов до відділу поліції. Він начебто не знав, що перебуває у розшуку», – йдеться у повідомленні.

Кулеба розповів, як можна уникнути прямої конфронтації між НАТО та Росією

Збільшення фінансової підтримки для України в майбутньому може допомогти уникнути прямої конфронтації між НАТО і Росією, до якої американські війська будуть змушені втрутитися. Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, повідомляє ABC News.

«Якою б не була ціна підтримки України зараз, ціна наведення порядку у світі у разі, якщо Україна програє, буде набагато вищою», – заявив глава МЗС України.

Кулеба зазначив, що Україна продовжить боротьбу проти країни-агресора навіть за недостатньої військової допомоги від союзників.

«Навіть якщо у нас скінчиться зброя, ми битимемося лопатами. Тому що на карту в цій війні для України поставлено існування нації», – зазначив міністр закордонних справ.

«Бавовна» у Воронежі

У ніч проти 16 січня після серії вибухів і заяв влади в російському Воронежі запровадили стан надзвичайної ситуації. Про це повідомив мер Воронежа Вадим Кстенін та росЗМІ.

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У повідомленнях зазначається, що «режим надзвичайної ситуації ввели у Воронежі після атаки українських безпілотних літальних апаратів». Після 4 години ранку жителі Воронежа повідомили про нові вибухи.

У ніч проти 16 січня у російському Воронежі пролунала серія вибухів.

Повідомляється, що вибухи чули жителі Південно-Західного району та Шилово. Попередньо після прильоту постраждав житловий багатоквартирний будинок на Тепличній вулиці, у ньому виникла пожежа. До нього виїхали екстрені служби.

Місцеві жителі повідомляли, що від гучних звуків тремтіли вікна в рамах. Усього було чути від 5 до 9 вибухів. Також повідомляється про яскраві спалахи в небі.

Воронезький губернатор Олександр Гусєв заявив, що російські засоби ППО відбили «атаку українських безпілотних літальних апаратів» у небі над Воронежем. Імовірно атаковано аеродром.

Трамп переміг на внутрішньопартійних виборах в Айові

Колишній президент США Дональд Трамп перемагає на республіканських кокусах в Айові. Про це інформує CNN.

Видання зазначає, що Трамп отримує найбільшу кількість голосів від учасників кокусів від Республіканської партії.

«Це знаменує собою дострокову перемогу в його боротьбі за номінацію від своєї партії», – пише видання.

Трамп був лідером у штаті напередодні кокусів. Результат змагань допоможе задати тон і тривалість майбутніх перегонів.

Зокрема, зазначається, що, за результатами, підрахованими на нинішній момент, колишній президент США Дональд Трамп вже матиме 16 делегатів від штату Айова на Республіканській конференції, яка обиратиме єдиного кандидата від партії. Ніккі Гейлі та Рон ДеСантіс мають по чотири делегати. Ще 16 делегатів від штату залишаються нерозподіленими.

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Іран завдав ракетних ударів по іракському Курдистану

Корпус ісламської революції Ірану завдав серії ударів по місту Ербіль, яке є столицею регіону Курдистан в Іраку. Про це повідомляє ABC News і Times of Israel.

Повідомляється, що ударів було завдано по восьми об'єктах неподалік консульства США. Унаслідок «жорсткого бомбардування» аеропорт Ербіля припинив свою роботу. Декілька вибухів пролунало також біля консульства США. За даними ABC, постраждалих серед американських військових немає.

Атака призвела до загибелі принаймні чотирьох осіб у місті Ербіль. Джерела ABC також стверджують, що над містом було збито три невідомі безпілотники.

Корпус ісламської революції Ірану повідомив, що атакував «шпигунський штаб» та «збірник антиіранських терористичних груп».