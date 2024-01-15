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США дали свій прогноз щодо експорту української пшениці на 2024 рік

Христина Петренко
glavcom.ua
США дали свій прогноз щодо експорту української пшениці на 2024 рік
Виробництво пшениці прогнозоване на рівні від 0,9 до 23,4 млн тонн
фото з відкритих джерел

Департамент сільського господарства США збільшив прогноз світового споживання та торгівлі пшеницею

У 2023/2024 маркетинговому році в Україні збільшиться як експорт, так і виробництво пшениці. Такий оновлений прогноз опублікував Департамент сільського господарства США (USDA).

Згідно із прогнозом відомства, експорт пшениці з України збільшиться на 1,5 млн тонн до 14 млн тонн у 2023/2024 маркетинговому році. Виробництво пшениці – на 0,9 млн тонн до 23,4 млн тонн. Прогноз з виробництва та експорту української кукурудзи залишився без змін: 30,5 млн тонн і 21 млн тонн відповідно.

При цьому, збільшено також прогноз світового споживання та торгівлі пшеницею. Так, прогноз світового споживання пшениці збільшено на 1,8 млн тонн до 796,5 млн тонн, головним чином через збільшення використання зернових для кормів в Індії та ЄС.

Прогноз світової торгівлі пшеницею збільшено на 2,4 млн тонн до 209,5 млн тонн завдяки зростанню експорту з України, РФ, Австралії та Канади, що компенсує зниження експорту з ЄС.

Прогнозовані кінцеві запаси пшениці на 2023/2024 маркетинговому році збільшено на 1,8 млн тонн до 260 млн тонн.

Кабінет міністрів Україні ухвалив постанову про перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню.

Згідно з цією постановою на 2024 рік збережено нульові квоти на експорт:

  • природного газу українського походження;
  • харчової солі;
  • антрациту;
  • кам'яного вугілля та отриманих з нього брикетів;
  • золота;
  • відходів і брухту дорогоцінних металів.

Збережено квоти на експорт рідкого палива (мазуту), що діяли у 2023 році, – 540 тис. тонн (не більше ніж 60 тис. тонн на місяць) і коксівного вугілля – 900 тис. тонн.

Крім того, уряд продовжив на січень-лютий 2024 року заборону на експорт паливної деревини, деревної тріски або стружки, після чого експорт цих товарів виводиться зі списку ліцензованих.

Раніше уряд Туска назвав умови скасування заборони на ввезення українського зерна.

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Теги: США імпорт експорт

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