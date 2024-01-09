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Естонія вкладатиме кошти в Україну наступні чотири роки: про яку суму йдеться

Христина Петренко
glavcom.ua
Естонія вкладатиме кошти в Україну наступні чотири роки: про яку суму йдеться
Кая Каллас вважає, що підтримувати Україну потрібно і для безпеки Естонії
фото з відкритих джерел

Прем'єрка Естонії закликала інші країни також посилено допомагати Україні

Наступні чотири роки Естонія продовжить надавати Україні військову допомогу в розмірі 0,25% свого внутрішнього валового продукту, що складає близько 120 млрд євро. Про це заявила естонська прем’єр-міністерка Кая Каллас, пише ERR.

«Внесок Естонії в перемогу України становитиме 0,25% ВВП протягом наступних чотирьох років. Якщо кожна країна внесе по 0,25%, це те, що потрібно Україні для перемоги в цій війні», – сказала вона.

Каллас закликала наслідувати цей приклад Європу, Північну Америку та інші країни. Очільниця естонського уряду додала, що з 2022 року Естонія надала Україні військову допомогу на суму майже 500 млн євро. Вона зазначила, що це необхідно і для убезпечення їхньої країни.

Крім того, у наступні роки Естонія також виділятиме 14 млн євро на рік на спільні дії з відновлення України та пов'язані з цим рішення.

Каллас зазначила, що більшість людей звикли до війни, і в демократичних країнах громадська думка уповільнює ухвалення рішень. Тож вона вважає, що у різних країнах необхідно проводити послідовну роз'яснювальну роботу про те, чому важливо надавати підтримку Україні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський нагородив прем’єр-міністерку Естонії Каю Каллас орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня.

Раніше Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс розповів, чи повертатиме Естонія в Україну чоловіків призовного віку.

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Теги: гроші ВВП Україна Кая Каллас Естонія

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