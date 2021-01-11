«Євросолідарність» повторно зареєструвала законопроєкт про статус полонених

27 грудня 2017 року на Донбасі відбувся наймасштабніший обмін полоненими - з окупованої території повернулися

27 грудня 2017 року на Донбасі відбувся наймасштабніший обмін полоненими - з окупованої території повернулися 73 українця .

У минулому скликанні було прийнято закон про статус військовополонених і заручників у першому читанні

Законопроєкт про статус полонених, ухвалення якого блокує монобільшість, повторно зареєстрований у парламенті.

Про це повідомила співголова фракції «Європейська Солідарність», Уповноважена президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях (2014—2019) Ірина Геращенко у Facebook.

«За кого сьогодні бореться Україна? Хто опікується родинами заручників? Хто на постійному контакті з їх батьками й дружинами? Через деструктивну позицію РФ звільнення українських бранців заблоковано, але влада могла б більше опікуватися захистом тих, хто пройшов полон», – переконана Геращенко.

Вона також нагадала, що у минулому скликанні було прийнято закон про статус військовополонених і заручників у першому читанні.

«В минулому скликанні ми прийняли закон про статус військовополонених і заручників у першому читанні, на жаль, нинішній парламент заблокував цю ініціативу. Сьогодні «Європейська Солідарність» разом з колегами з «Голосу» повторно зареєстрували закон про статус полонених – держава має взяти відповідальність за реабілітацію, допомогу в юридичному захисті й супроводі підготовки позовів проти причетних до катувань, соціальну підтримку», – зазначила Ірина Геращенко.