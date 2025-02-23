«Контракт 18-24». Як долучитися до ЗСУ та отримати 1 млн грн: пояснення Міноборони

Українці віком від 18 до 24 років можуть підписати контракт на 1 рік, отримуючи підготовку та 1 млн грн

Нова постанова Кабміну «Контракт 18-24» дає можливість молодим українцям віком від 18 до 24 років підписати контракт на 1 рік, отримати 1 млн грн винагороди та пройти якісну підготовку

Через додаток «Резерв+» вже подані десятки тисяч заявок щодо укладання річного контракту для служби в армії для добровольців віком від 18 до 24 років. У Міноборони випустили детальне роз`яснення щодо етапів розгляду заявки та підготовки до проходження служби. Відео розмови з директором департаменту кадрової політики Міноборони Марком Андрусяком з’явилося сьогодні на каналі відомства.

Марк Андрусяк зазначає: «При спілкуванні з громадянами наші рекрути проводять соціальне опитування, що дає можливість створити дійсно соціально-демографічний портрет рекрута».

За його словами, соціально-демографічний портрет рекрута вікової групи 18-24 – це добре освічені мешканці обласних центрів, які не мали трудових відносин. Спочатку необхідно подати заявку через цифрові застосунки відомства, зокрема, «Резерв+». Потім заявка потрапляє до рекрутингових центрів для обробки, тож у громадян є час, щоб прийняти остаточне рішення.

«Вже на сьогодні є велика кількість цих заявок. Але ми вже зіштовхнулися з проблемою, що при обробці заявок деякі з них виявляються некоректними. В них невірно зазначені номери телефонів або взагалі не зазначені. Тому з такими заявками вже не працюють.», – зауважив Марк Андрусяк.

Якщо вдається зв`язатися безпосередньо з громадянином, йому надаються ще більш детальні роз`яснення стосовно етапів проходження служби та мотиваційного пакету. Після підписання контракту на рекрута чекає посилена підготовка у три етапи. Перший - загальновійськова підготовка протягом 45 діб. Другий - фахова підготовка за певними військово-обліковими спеціальностями. В залежності від посади, цей етап триватиме від 14 до 30 діб. Третій етап - адаптація у військовій частині, яка має тривати щонайменше 14 діб.

«По закінченню річного терміну контракту у громадянина буде вибір: або звільнитися з військової служби, або укласти новий контракт виключно на загальних умовах», – додає директор департаменту.

Військові до 24 років, які долучилися до ЗСУ після вторгнення, можуть отримати 1 млн грн винагороди. Як зазначає Марк Андрусяк, відмова у вступі до лав ЗСУ за цим контрактом може бути лише у тому випадку, якщо рекрутер зрозуміє, що у кандидата немає чіткої відповіді стосовно того, чи хоче він проходити службу, чи ні.

«Ще в ході розмови можуть виникнути такі обставини, які унеможливлюють таке служби, наприклад, кримінальне минуле», – уточнює Марк Андрусяк.

Детальну інформацію стосовно програми можна отримати у цифрових застосунках, військових частинах чи на спеціальному сайті від Міністерства оборони. Також у застосунку «Резерв+» можна дізнатися інформацію про військову частину, в якій кандидат буде проходити військову службу.

Наразі відомо, що перший доброволець вже служить у 72 окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців, де рекрутинг почався з перших хвилин запуску нової програми.

Раніше «Главком» повідомляв, що речник Міноборони назвав кількість поданих заявок на підписання «Контракту 18-24» у додатку «Резерв+», зауваживши, що даний контракт не є примусовим.