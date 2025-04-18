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Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану і мобілізації

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану і мобілізації
Згідно з законопроєктами, воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили з 9 травня 2025 року на 90 днів, тобто до 6 серпня
фото: Офіс президента

 Це було вже 15-те продовження воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації. Вони діятимуть щонайменше до 6 серпня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на карти законопроєктів №13172 та №13173.

Глава держави підписав обидва документи у п'ятницю, 18 квітня.

Згідно з законопроєктами, воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили з 9 травня 2025 року на 90 днів, тобто до 6 серпня.

Це було вже 15-те продовження воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти щодо продовження в Україні дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів, тобто до 6 серпня. 

У середу, 16 квітня, Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію. «За» – 357 народних депутатів. «Проти» проголосував Олексій Гончаренко, нардеп від «Європейської солідарності».

Зауважимо, воєнний стан було введено в Україні ще з 24 лютого 2022 року у зв'язку з повномасштабною військовою агресією Російської Федерації.

Йдеться про особливий правовий режим, що вводиться в країні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам влади (військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування) повноважень, необхідних для відвернення загрози та відсічі агресії.

Також в Україні діє загальна мобілізація, під час якої призвати на службу можуть військовозобов'язаних громадян віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для відстрочки чи виключення з військового обліку.

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Теги: воєнний стан мобілізація Володимир Зеленський

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