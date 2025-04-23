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«Контракт 18-24»: повний перелік бригад, до яких можна долучитися

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Контракт 18-24»: повний перелік бригад, до яких можна долучитися
фото: Міноборони

Тепер є можливість підписати контракт, обравши бригаду із Сухопутних військ, Військово-морських сил, Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем та Сил територіальної оборони

Кількість бригад, до яких добровольці можуть приєднатися за проєктом «контракт 18-24», збільшено з 16 до 24. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

До переліку бригад, які беруть участь в проєкті додались:

  • 47-ма окрема механізована бригада «Маґура»;
  • 54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи;
  • 3-тя окрема танкова Залізна бригада;
  • 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада;
  • 34-та окрема бригада берегової охорони;
  • 103-тя окрема бригада територіальної оборони імені митрополита Андрея Шептицького;
  • 108-ма окрема бригада територіальної оборони;
  • 127-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ.

Як і раніше, можна приєднатися до:

  • 72-ї окремої механізованої бригади,
  • 95-ї окремої десантно-штурмової бригади,
  • 38-ї окремої бригади морської піхоти,
  • 28-ї окремої механізованої бригади,
  • 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади,
  • 92-ї окремої штурмової бригади,
  • 3-ї окремої штурмової бригади,
  • 24-ї окремої механізованої бригади,
  • 93-ї окремої механізованої бригади,
  • 30-ї окремої механізованої бригади,
  • 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади,
  • 36-ї окремої бригади морської піхоти,
  • 39-ї окремої бригади берегової охорони,
  • 25-ї окремої повітряно-десантної бригади,
  • 80-ї окремої десантно-штурмової бригади,
  • 59-ї окремої штурмової бригади.

Таким чином тепер є можливість підписати контракт, обравши бригаду із Сухопутних військ, Військово-морських сил, Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем та Сил територіальної оборони.

«Контракт 18-24» пропонує контракт на 1 млн грн, із яких 200 тис. грн виплачуються одразу після підписання контракту, а решта 800 тис. грн пізніше двома частинами.

Добровольці отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 тис. грн на місяць плюс доплати за бойові завдання. Загальна сума може скласти до 2 млн на рік. Матимуть можливість «нульової» іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення (у тому числі зубне протезування), а також право на виїзд за кордон після року служби.

Також законом гарантоване звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту. Подати заявку можна на сайті 18-24.army.gov.ua або через застосунок «Резерв+».

Як повідомлялося, «контракт 18-24», який передбачає виплату 1 млн грн добровольцям, підписали вже сотні людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Міністерства оборони Дмитра Лазуткіна.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації. Вони діятимуть щонайменше до 6 серпня 2025 року.

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Теги: мобілізація Міноборони

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