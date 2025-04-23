«Контракт 18-24»: повний перелік бригад, до яких можна долучитися

Тепер є можливість підписати контракт, обравши бригаду із Сухопутних військ, Військово-морських сил, Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем та Сил територіальної оборони

Кількість бригад, до яких добровольці можуть приєднатися за проєктом «контракт 18-24», збільшено з 16 до 24. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

До переліку бригад, які беруть участь в проєкті додались:

47-ма окрема механізована бригада «Маґура»;

54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи;

3-тя окрема танкова Залізна бригада;

82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада;

34-та окрема бригада берегової охорони;

103-тя окрема бригада територіальної оборони імені митрополита Андрея Шептицького;

108-ма окрема бригада територіальної оборони;

127-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ.

Як і раніше, можна приєднатися до:

72-ї окремої механізованої бригади,

95-ї окремої десантно-штурмової бригади,

38-ї окремої бригади морської піхоти,

28-ї окремої механізованої бригади,

10-ї окремої гірсько-штурмової бригади,

92-ї окремої штурмової бригади,

3-ї окремої штурмової бригади,

24-ї окремої механізованої бригади,

93-ї окремої механізованої бригади,

30-ї окремої механізованої бригади,

128-ї окремої гірсько-штурмової бригади,

36-ї окремої бригади морської піхоти,

39-ї окремої бригади берегової охорони,

25-ї окремої повітряно-десантної бригади,

80-ї окремої десантно-штурмової бригади,

59-ї окремої штурмової бригади.

Таким чином тепер є можливість підписати контракт, обравши бригаду із Сухопутних військ, Військово-морських сил, Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем та Сил територіальної оборони.

«Контракт 18-24» пропонує контракт на 1 млн грн, із яких 200 тис. грн виплачуються одразу після підписання контракту, а решта 800 тис. грн пізніше двома частинами.

Добровольці отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 тис. грн на місяць плюс доплати за бойові завдання. Загальна сума може скласти до 2 млн на рік. Матимуть можливість «нульової» іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення (у тому числі зубне протезування), а також право на виїзд за кордон після року служби.

Також законом гарантоване звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту. Подати заявку можна на сайті 18-24.army.gov.ua або через застосунок «Резерв+».

Як повідомлялося, «контракт 18-24», який передбачає виплату 1 млн грн добровольцям, підписали вже сотні людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Міністерства оборони Дмитра Лазуткіна.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації. Вони діятимуть щонайменше до 6 серпня 2025 року.