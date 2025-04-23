«Контракт 18-24»: повний перелік бригад, до яких можна долучитися
Тепер є можливість підписати контракт, обравши бригаду із Сухопутних військ, Військово-морських сил, Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем та Сил територіальної оборони
Кількість бригад, до яких добровольці можуть приєднатися за проєктом «контракт 18-24», збільшено з 16 до 24. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.
До переліку бригад, які беруть участь в проєкті додались:
- 47-ма окрема механізована бригада «Маґура»;
- 54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи;
- 3-тя окрема танкова Залізна бригада;
- 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада;
- 34-та окрема бригада берегової охорони;
- 103-тя окрема бригада територіальної оборони імені митрополита Андрея Шептицького;
- 108-ма окрема бригада територіальної оборони;
- 127-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ.
Як і раніше, можна приєднатися до:
- 72-ї окремої механізованої бригади,
- 95-ї окремої десантно-штурмової бригади,
- 38-ї окремої бригади морської піхоти,
- 28-ї окремої механізованої бригади,
- 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади,
- 92-ї окремої штурмової бригади,
- 3-ї окремої штурмової бригади,
- 24-ї окремої механізованої бригади,
- 93-ї окремої механізованої бригади,
- 30-ї окремої механізованої бригади,
- 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади,
- 36-ї окремої бригади морської піхоти,
- 39-ї окремої бригади берегової охорони,
- 25-ї окремої повітряно-десантної бригади,
- 80-ї окремої десантно-штурмової бригади,
- 59-ї окремої штурмової бригади.
Таким чином тепер є можливість підписати контракт, обравши бригаду із Сухопутних військ, Військово-морських сил, Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем та Сил територіальної оборони.
«Контракт 18-24» пропонує контракт на 1 млн грн, із яких 200 тис. грн виплачуються одразу після підписання контракту, а решта 800 тис. грн пізніше двома частинами.
Добровольці отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 тис. грн на місяць плюс доплати за бойові завдання. Загальна сума може скласти до 2 млн на рік. Матимуть можливість «нульової» іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення (у тому числі зубне протезування), а також право на виїзд за кордон після року служби.
Також законом гарантоване звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту. Подати заявку можна на сайті 18-24.army.gov.ua або через застосунок «Резерв+».
Як повідомлялося, «контракт 18-24», який передбачає виплату 1 млн грн добровольцям, підписали вже сотні людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Міністерства оборони Дмитра Лазуткіна.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації. Вони діятимуть щонайменше до 6 серпня 2025 року.
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