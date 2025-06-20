Головна Світ Політика
search button user button menu button

Іран зробить ядерну бомбу, якщо США вступлять у війну або загине Хаменеї – NYT

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Іран зробить ядерну бомбу, якщо США вступлять у війну або загине Хаменеї – NYT
Іран готується до використання ядерної зброї
фото із відкритих джерел

Іран міг би скоротити терміни створення ядерної зброї

Влада Ірану може перейти до створення ядерної зброї у разі зростання військового тиску на Ісламську Республіку. Про це пише газета New York Times із посиланням на джерела в американській розвідці, повідомляє «Главком».

Раніше телеканал CBS повідомив, що президент США Дональд Трамп схиляється до завдання удару по об'єкту у Фордо, щоб не допустити появи у Ірану ядерної зброї у найкоротші терміни.

«Іранська верхівка, ймовірно, схилиться до створення бомби, якщо американські військові атакують іранський об'єкт зі збагачення урану Фордо або якщо Ізраїль уб'є верховного лідера Ірану», – повідомили виданню високопоставлені представники американської розвідувальної спільноти.

Як пише газета, розвідслужби США продовжують вважати, що Іран не ухвалив остаточного рішення щодо розробки ядерної зброї. На їхню думку, Іран зміг би створити його в строк від кількох місяців до року. Як стверджує газета, посилаючись на думки представників розвідслужб, Іран міг би скоротити терміни створення ядерної зброї, якби вибрав для неї простішу конструкцію, як, наприклад, у бомби, яку США скинули 1945 року на японську Хіросіму.

Раніше американська розвідка поінформувала сенаторів, що її попередні висновки про те, що Іран не веде роботи зі створення ядерної зброї, підтвердилися. 

Нагадаємо, речниця президента США Дональда Трампа Керолайн Левітт повідомила, коли господар Білого дому ухвалить рішення щодо застосування безпосередніх заходів проти Ірану.

До слова, видання Bloomberg пише, що Сполучені Штати ударять по Ірану найближчими днями. Вашингтон готує інфраструктуру, аби безпосередньо вступити в конфлікт із Тегераном. 

Читайте також:

Теги: конфлікт Вашингтон президент військові Дональд Трамп Ізраїль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На війну – під примусом бути засудженим? Українці, проти яких заведено карні справи за ухилення від мобілізації, стають до лав ЗСУ
Свято ухилянтів. Коли все вирішується за крок до тюрми Війна і право
21 травня, 10:00
Курт Волкер
Курт Волкер: Путін ніколи не погодиться на мирну угоду…
12 червня, 12:00
Прем’єр Нідерландів наголосив, що присутність Трампа буде дуже важливою
Стало відомо, чи буде присутнім Трамп на саміті НАТО
23 травня, 05:06
Джозеф Ноймаєр нібито планував підпал посольства США в Ізраїлі та вбивство Трампа
У США заарештовано американця, який погрожував вбити Трампа
26 травня, 10:36
Трамп впевнений, що врегулювання конфлікту повинно бути досягнуте за столом переговорів
Білий дім розповів про реакцію Трампа на операцію СБУ «Павутина»
2 червня, 22:19
Маск відкрито критикує президента Трампа
У Трампа уривається терпець через критику Маска
5 червня, 13:31
Атака на Ізраїль триває
Іран атакував ядерний дослідницький центр у Тель-Авіві
14 червня, 02:27
Головні новини ночі проти 13 червня
Ізраїль завдав авіаударів по Ірану: головне за ніч
13 червня, 05:52
Ракета «Саджиль» є двоступеневою балістичною ракетою середньої дальності, що працює на твердому паливі
Іран заявив про перший бойовий запуск балістики середньої дальності «Саджиль» 
18 червня, 23:04

Політика

Незвичайна активність Ірану в Перській затоці: Bloomberg проаналізував супутникові знімки
Незвичайна активність Ірану в Перській затоці: Bloomberg проаналізував супутникові знімки
Іран зробить ядерну бомбу, якщо США вступлять у війну або загине Хаменеї – NYT
Іран зробить ядерну бомбу, якщо США вступлять у війну або загине Хаменеї – NYT
У будинок посла Норвегії в Ізраїлі невідомі кинули гранату
У будинок посла Норвегії в Ізраїлі невідомі кинули гранату
Іран атакував Ізраїль: пошкоджено офіс Microsoft
Іран атакував Ізраїль: пошкоджено офіс Microsoft
ISW: Путін дискредитує Зеленського, щоб уникнути мирних домовленостей
ISW: Путін дискредитує Зеленського, щоб уникнути мирних домовленостей
США можуть вдарити по Ірану тактичною ядерною зброєю – Fox News
США можуть вдарити по Ірану тактичною ядерною зброєю – Fox News

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
248K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 червня: ситуація на фронті
96K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 червня 2025
34K
На вокзалах України замайорів біло-чорний прапор: що означають ці кольори
30K
У Львові невідомі запустили виробництво на арештованому заводі Медведчука
24K
Чим жорсткіше працює ТЦК та СП, тим більше у мене людей – заступник командира полку «Азов»
20K
Безугла погрожує перейти в опозицію

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і ліквідні
Українські банки прибуткові і ліквідні
16 червня, 20:57
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua