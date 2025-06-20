Іран зробить ядерну бомбу, якщо США вступлять у війну або загине Хаменеї – NYT

Іран міг би скоротити терміни створення ядерної зброї





Влада Ірану може перейти до створення ядерної зброї у разі зростання військового тиску на Ісламську Республіку. Про це пише газета New York Times із посиланням на джерела в американській розвідці, повідомляє «Главком».

Раніше телеканал CBS повідомив, що президент США Дональд Трамп схиляється до завдання удару по об'єкту у Фордо, щоб не допустити появи у Ірану ядерної зброї у найкоротші терміни.

«Іранська верхівка, ймовірно, схилиться до створення бомби, якщо американські військові атакують іранський об'єкт зі збагачення урану Фордо або якщо Ізраїль уб'є верховного лідера Ірану», – повідомили виданню високопоставлені представники американської розвідувальної спільноти.

Як пише газета, розвідслужби США продовжують вважати, що Іран не ухвалив остаточного рішення щодо розробки ядерної зброї. На їхню думку, Іран зміг би створити його в строк від кількох місяців до року. Як стверджує газета, посилаючись на думки представників розвідслужб, Іран міг би скоротити терміни створення ядерної зброї, якби вибрав для неї простішу конструкцію, як, наприклад, у бомби, яку США скинули 1945 року на японську Хіросіму.

Раніше американська розвідка поінформувала сенаторів, що її попередні висновки про те, що Іран не веде роботи зі створення ядерної зброї, підтвердилися.

Нагадаємо, речниця президента США Дональда Трампа Керолайн Левітт повідомила, коли господар Білого дому ухвалить рішення щодо застосування безпосередніх заходів проти Ірану.

До слова, видання Bloomberg пише, що Сполучені Штати ударять по Ірану найближчими днями. Вашингтон готує інфраструктуру, аби безпосередньо вступити в конфлікт із Тегераном.