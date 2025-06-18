На Київщині ДБР викрило двох офіцерів, які приховали самогубство військового

За даними ДБР, знаючи про факт самогубства, посадовці оформили сфальсифікований акт, у якому вказали, що військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання

Загальна сума збитків, завданих державі фігурантами справи, становить 15 млн грн

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому першому заступнику командира військової частини з Київщини та одному з членів комісії з проведення службового розслідування. Посадовці спотворили результати розслідування загибелі військовослужбовця, приховавши факт самогубства. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Слідством встановлено, що посадовці, маючи обов’язок забезпечити повноту й об’єктивність службового розслідування, навмисно не дослідили всі обставини загибелі. Точно знаючи про факт самогубства, вони склали та підписали сфальсифікований акт, у якому вказали, що військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання.

«На підставі підроблених документів сім’ї загиблого було безпідставно виплачено одноразову грошову допомогу в розмірі 15 млн грн», – повідомили у ДБР.

Колишнім службовим особам повідомлено про підозру фото: Державне бюро розслідувань

Колишнім службовим особам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 426 Кримінального кодексу України – умисне невиконання військовою службовою особою дій, які вона зобов’язана була виконати, якщо це спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану. Загальна сума збитків, завданих державі, становить 15 млн грн.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань викрило схему привласнення та легалізації коштів посадовцями однієї з частин Національної гвардії України. Бухгалтерка військової частини, користуючись службовим становищем, при нарахуванні грошового забезпечення військовослужбовцям щомісяця вносила до платіжних відомостей сторонні рахунки.

Раніше повідомлялося, що за три дні загинули двоє курсантів Академії прикордонної служби ім. Хмельницького. 17 квітня вистрілив собі в голову 20-річний Олег Лопата. А вже 19 квітня поблизу пункту «Вашківці» на кордоні з Молдовою застрелився 18-річний Богдан Решетар. В обох випадках – постріл у голову з автомата, офіційна версія – самогубство.