Слідчі з другої спроби затримали президента Південної Кореї – ЗМІ

Юн Сук Йоль заявив, що, як і раніше, вважає арешт незаконним, але вирішив підкоритися слідчим і поліції, щоб уникнути кровопролиття

15 січня слідчі Південної Кореї увійшли до президентської резиденції, щоб затримати президента Юн Сук Йоля, якому оголосили імпічмент. Про це повідомляють Yonhap, та 24.kg.

Повідомляється, що правоохоронці та слідчі з Управління з розслідування корупції серед високопосадовців (CIO) і Національного слідчого управління (NOI) використовували драбини, аби прорвалися через другий кордон автобусів та затримати президента Юн Сук Йоля через введення ним воєнного стану.

Раніше, коли влада Південної Кореї готувалась зробити другу спробу арешту президента Юн Сук Йоля, той проігнорував виклик на допит та забарикадувався на своїй віллі.

Після тривалого протистояння в резиденції президента, цього разу слідчі змогли доставити Юна Сук Йоля в Бюро розслідувань корупції.

Чинний глава держави перед цим випустив коротке відео, в якому заявив, що, як і раніше, вважає арешт незаконним, але вирішив підкоритися слідчим і поліції, щоб уникнути кровопролиття.

Варто зазначити, що дружину президента Південної Кореї Кім Кеон Хі підозрюють у корупції, зокрема, в отриманні дорогих подарунків, що заборонено південнокорейським законодавством. Скандал довкола першої леді посилився після оприлюднення відео, на якому Кім Кеон Хі отримує розкішну сумку Dior вартістю понад 3 млн вон (близько 100 тис. грн).

Елітний аксесуар Кім Кеон Хі залишила собі, а її чоловік вирішив прикрити цей неблаговидний вчинок і потрапив у скандал. Замість звільнити прокурорів, які не почали розслідування даного інциденту, він вирішив оголосити у країні воєнний стан. Та ще й говорив щось про запобігання спробам північнокорейських елементів «позбавити громадян свободи та щастя».

Проти впровадження воєнного стану виступила як партія влади, так і опозиція. Згадуваний вище Лі Чже Мен заявив, що воєнний стан суперечить конституції, а колишній глава президентської партії Хан Дон Хун назвав його «неправильним» кроком і пообіцяв заблокувати.

Зазначимо, що за законодавством Південної Кореї воєнний стан запроваджується в умовах військової загрози або коли цивільна влада не здатна функціонувати. На останньому і наголошував президент Юн, посилаючись на 77-му статтю конституції, котра дозволяє введення воєнного стану «задля підтримки громадської безпеки».

Юн Сук Йоль усунений від виконання президентських обов'язків з 14 грудня, але для того, щоб усунути його з посади, імпічмент має бути схвалений Конституційним судом. Поки суд не ухвалив рішення, він офіційно залишається президентом.

Нагадаємо, що француженка повірила в кохання «Бредом Піттом» та втратила 830 тисяч євро.

