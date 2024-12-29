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Путін вибачився перед президентом Азербайджану за авіатрощу літака. Британія відреагувала

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Путін вибачився перед президентом Азербайджану за авіатрощу літака. Британія відреагувала
Пезидент Азербайджану Ільхам Алієв та російський диктатор Володимир Путін
фото з відкритих джерел

У телефонній розмові з президентом Азербайджану Путін не визнав відповідальності РФ за, як він сказав, «трагічний інцидент»

Представник Міністерстві закордонних справ Великої Британії прокоментував вибачення російського диктатора Володимира Путіна перед президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим після аварії літака Azerbaijan Airlines (Azal) 25 грудня в Казахстані. Про це передає Sky News.

У МЗС наголосили, що у телефонній розмові з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим Путін не визнав відповідальності РФ за, як він сказав, «трагічний інцидент».

«У своїх вибаченнях Путін не зізнається, що безрозсудні та безвідповідальні дії російської держави становлять гостру та пряму загрозу інтересам та національній безпеці інших держав», – сказав представник МЗС.

У Британії заявили, що вимагають справедливого та незалежного розслідування авіакатастрофи.

Нагадаємо, пасажирський літак Embraer, який летів з Баку до Грозного, впав в аеропорту Актау. На борту було 67 пасажирів і п'ять членів екіпажу. Серед них 37 громадян Азербайджану, 16 росіян, шестеро громадян Казахстану і троє – громадян Киргизстану.

Як повідомлялося, Росавіація назвала попередню причину авіакатастрофи: зіткнення з птахами. «Попередньо: після зіткнення з птахами через нештатну ситуацію на борту повітряного судна командир прийняв рішення «йти» на запасний аеродром – ним був обраний Актау», – йдеться у повідомленні. Також повідомляється, що на борту літака, що впав, вибухнув кисневий балон, після чого люди почали непритомніти. 

Згодом глава Росавіації Дмитро Ядров вперше прокоментував аварію літака в Актау. Так, за його словами, однією з основних причин авіакатастрофи нібито був густий туман і відсутність видимості на висоті 500 метрів. «Командир повітряного судна зробив дві спроби посадити літак у Грозному, які були безуспішними»

До слова, очільник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що авіакатастрофу літака Embraer 190 в Казахстані спричинив російський зенітно-ракетний комплекс (ЗРК). За його словами, літак зазнав пошкоджень внаслідок дій російських військових і його відправили до Казахстану «замість того, щоб екстрено посадити в Грозному та врятувати життя людей».

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Теги: авіакатастрофа путін літак розслідування аеродром Велика Британія

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