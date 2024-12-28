Атака на Миколаїв, губернатори двох областей РФ поскаржилися на атаку дронів: головне за ніч

Росія атакувала «Шахедами» Миколаїв, губернатори двох областей РФ поскаржилися на атаку дронів, ЗСУ відновили втрачені позиції біля Сіверська, США виділить Україні новий пакет допомоги на $1,25 млрд. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 28 грудня, щоб ви були в курсі подій:

Росія атакувала «Шахедами» Миколаїв: є влучання в багатоповерхівку

У Миколаєві внаслідок ворожої атаки ударними БпЛА сталося загоряння даху багатоповерхівки. Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Так, чиновник озвучив попередні дані щодо наслідків дронової атаки по Миколаєву вночі 28 грудня.

«Внаслідок обстрілу «Шахедами», попередньо, горить дах багатоповерхівки. Інформація уточнюється», – зазначив він.

Також Кім додав, що екстрені служби уже виїхали на місце.

Станом на 02:27 Віталій Кім уточнив інформацію про атаку:

«Пожежа ліквідована, на даний момент без постраждалих».

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич додав, що у Миколаєві внаслідок атаки було пошкоджено частину покрівлі будинку, вибито вікна.

За його словами, суттєвих пошкоджень немає, комунальні служби вже працюють на місці. Буде також обстежена й прилегла територія.

Затримано поїзди, є поранені: губернатори двох областей РФ поскаржилися на атаку дронів

Воронезьку та Білгородську області РФ у ніч проти 28 грудня атакували безпілотники. Про це повідомили губернатори Воронезької та Білгородської областей Олександр Гусєв та В'ячеслав Гладков.

Губернатор Білгородської області розповів, що під атаку БПЛА потрапив Червоногвардійський район.

За його словами, один з дронів ударив по селі Верхососна, й внаслідок атаки пошкоджено лінію електропередачі, село тимчасово залишається без світла. Губернатор додав, що аварійні бригади займаються відновленням електрики.

Крім того, розповів російський чиновник, у селі Палатове внаслідок детонації безпілотника дві людини отримали поранення й були госпіталізовані.

«У селі у трьох житлових будинках вибиті вікна та посічені фасади», – додав Гладков.

Чиновник покладає на Україну відповідальність за даний повітряний удар.

За словами Гусєва, у регіоні в одному з районів під час падіння уламків безпілотника виник обрив контактної мережі на залізниці, внаслідок чого затримано поїзди.

«До усунення наслідків зараз затриманий один поїзд, також очікуються затримки низки інших», – зазначив він.

Гусєв стверджує, що у передмісті Воронежа та в кількох районах області начебто було знищено понад 10 безпілотників.

«За попередньою інформацією, постраждалих немає. Для прискорення ліквідації наслідків створено спеціальний штаб Південно-Східної залізниці. Небезпека атаки БПЛА у Воронезькій області зберігається», – заявив очільник Воронезької області.

ЗСУ відновили втрачені позиції біля Сіверська – карти ISW

Українські війська відновили втрачені позиції біля Сіверська. Російські війська просунулися поблизу Торецька, Великої Новосілки та на Покровському та Курахівському напрямках. Про це свідчать геолокаційні кадри, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Українські війська відновили втрачені позиції на на Сіверському напрямку 27 грудня. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 грудня, свідчать про те, що українські сили просунулися на північ від Верхньокам’янського (на схід від Сіверська). Російський мілблогер стверджував, що російські війська просунулися до кілометра в напрямку Сіверська та Віймки (на південний схід від Сіверська) з півдня. Проте ISW не знайшло підтвердження цієї заяви. 26 і 27 грудня російські війська продовжували атаки на північний схід від Сіверська в районі Білогорівки та в напрямку Виїмки.

США виділить Україні новий пакет допомоги на $1,25 млрд: що в нього увійде

Наступний пакет оборонної допомоги від США для України, який має незабаром оголосити Вашингтон, буде на суму $1,25 млрд та включатиме в себе боєприпаси та ракети для систем ППО.

Америка готується оголосити про надання Україні пакета військової допомоги на загальну суму $1,25 млрд. Це відбудеться в рамках зусиль адміністрації президента Джо Байдена надати Києву якомога більше допомоги до завершення терміну його повноважень 20 січня.

Зазначається, що великий пакет допомоги включає значну кількість боєприпасів, у тому числі для зенітно-ракетних систем (РК) і системи протиповітряної оборони (ППО) Hawk.

Як розповіли виданню офіційні особи, до пакета також увійдуть ракети Stinger і артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм.

Ймовірно, офіційне оголошення про надання допомоги відбудеться вже 30 грудня.

Серед військових КНДР є випадки самогубства через страх за свою сім’ю – Білий дім

США отримали інформацію, що серед військових Північної Кореї, які воюють на боці росії, трапляються випадки самогубства. Вони накладають на себе руки, боячись здаватися в полон. Про це сказав радник Білого дому з комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі, його цитує журналістка Келлі Майєр.

За словами Кірбі, атаки в Курській області, до яких залучають північнокорейські сили, завдають їм великих втрат. Лише минулого тижня їхні втрати становили 1000 солдатів.

Він також каже, що військове керівництво Росії та Північної Кореї розглядає солдатів КНДР як витратний матеріал.

«У нас також є повідомлення про те, що північнокорейські солдати покінчили життя самогубством, замість того, щоб здатись українським силам, ймовірно, через страх помсти їхнім сім’ям у Північній Кореї у разі їх захоплення в полон», – сказав радник Білого дому.

Експерти з Туреччини приєднаються до розслідування авіакатастрофи в Казахстані

Група експертів з Туреччини прибуде 28 грудня в Баку для розслідування авіакатастрофи пасажирського літака «Азербайджанських авіаліній», який розбився поблизу міста Актау в Казахстані під час рейсу Баку-Грозний.

«Ми призначили слідчу комісію з 8 осіб з Туреччини для розслідування катастрофи пасажирського літака «Азербайджанських авіаліній», який розбився поблизу міста Актау в Казахстані під час рейсу Баку-Грозний 25 грудня», – повідомив міністр транспорту та інфраструктури Абдулкадір Уралоглу.

За його словами, турецькі експерти долучаться до розслідування на прохання Державного агентства цивільної авіації Азербайджану. Вони почнуть роботу 28 грудня в Баку.

«Наша делегація працюватиме в координації з місцевою владою, щоб вивчити всі аспекти інциденту та повідомити про результати», – додав він.