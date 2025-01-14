Збували наркотики та розвозили повій: у Києві судитимуть учасників злочинної організації

Для своєї безперешкодної діяльності зловмисники використовували фіктивні перепустки волонтерів або журналістів

У Києві судитимуть 11 учасників злочинної організації, які під час комендантської години збували важкі наркотики та перевозили повій. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Зазначається, що для своєї безперешкодної діяльності фігуранти використовували фіктивні перепустки волонтерів або журналістів, а серед товару для «клієнтів» пропонували кокаїн, МДМА та амфетамін.

фото: поліція Києва

Правоохоронці нагадали, що минулого року поліцейські Голосіївського управління поліції спільно з колегами з Київського міського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції припинили діяльність прибуткового наркобізнесу, який організував 37-річний мешканець Київщини.

До своєї незаконної діяльності він залучив ще 10 співучасників, серед яких був військовослужбовець, працівник держекоінспекції та поліцейський. Учасники злочинної організації через месенжери поширювали рекламу щодо надання послуг доставки наркотиків та повій у комендантську годину, а водії-кур’єри здійснювали безпосередній трансфер таких замовлень по території Києва.

В ході досудового розслідування встановлено, що фігуранти, використовуючи фіктивні перепустки, кожної ночі під приводом нічного таксі доставляли клієнтам кокаїн, МДМА, амфетамін та повій. Заборонені речовини зловмисники маскували в різнокольорові пакетики з-під чаю та цукерок.

Тоді, за силової підтримки співробітників ДВБ та поліції особливого призначення правоохоронці провели кілька десятків санкціонованих обшуків за місцем мешкання та в автомобілях фігурантів, в ході яких вилучили грошові кошти, мобільні телефони, фасовані наркотики, банківські картки, чорнові записи.

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Правоохоронці припинили діяльність прибуткового наркобізнесу, який організував 37-річний мешканець Київщини фото: поліція Києва

Всім 11 учасникам злочинної організації було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 та ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 306, ч. 1 ст. 303 Кримінального кодексу України – створення, участь у злочинній організації; незаконне придбання, зберігання, перевезення, а також незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинених злочинною організацією; використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин; сутенерство.

Наразі слідчі за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури скерували обвинувальний акт до суду. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.