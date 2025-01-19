Головна Одеса Новини
search button user button menu button

В Одесі жінка вирішила віддячити судді у несподіваний спосіб: до чого це призвело

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
В Одесі жінка вирішила віддячити судді у несподіваний спосіб: до чого це призвело
Одеський окружний адміністративний суд
фото з відкритих джерел

Жінка принесла пакет із доларами та алкоголем просто до зали засідань

Вища рада правосуддя року звернулася до Офісу Генерального прокурора у зв’язку з інцидентом, який трапився у листопаді торік в Одеському окружному адміністративному суді. Про це пише «Судово-юридична газета».

Як повідомив суддя Одеського окружного адміністративного суду Едуард Іванов, у нього на розгляді перебувала адміністративна справа за позовом громадянина В’ячеслава Д. стосовно скасування висновку рішення військово-лікарської комісії, яка визнала чоловіка придатним до військової служби.

8 листопада 2024 року секретар судового засідання повідомила судді, що невідома жінка зайшла до зали судового засідання, закріпленого за суддею Едуардом Івановим, і запитала, як пройти до кабінету судді.

Також жінка поцікавилася, що відбувається з розглядом справи В’ячеслава Д.

Однак секретар судового засідання повідомила, що суддя Едуард Іванов не здійснює прийом громадян.

Тоді жінка повідомила, що нібито адвокат В’ячеслава Д. – Артем П., попросив її передати судді пакет.

Секретар судового засідання відмовилася виконати прохання жінки, після чого громадянка залишила пакет у залі судового засідання і вийшла з приміщення.

Секретар підійшла подивитися, що саме у залишеному пакеті, і побачила, що там є певна кількість доларів США та пляшка алкогольного напою.

Утім, через деякий час невідома громадянка повернулася до зали судових засідань та забрала пакет разом з грошима та алкоголем.

Едуард Іванов розцінив дії невідомої жінки, як втручання в здійснення правосуддя і в той же день звернувся із заявами до НАБУ та місцевого управління Національної поліції.

Також Едуарду Іванову довелося заявити про самовідвід, який був задоволений.

Поліція, за процесуального керівництва прокуратури, розпочала розслідування за ч. 1 ст. 376 (втручання в будь-якій формі в діяльність судді з метою перешкодити виконанню ним службових обов’язків або добитися винесення неправосудного рішення) Кримінального кодексу.

Утім, досудове розслідування у вказаному провадженні триває досі.

Вища рада правосуддя, у зв’язку з цим, звернулася до Офісу Генпрокурора, щоб отримати інформацію про хід розслідування інциденту в Одеському окружному адміністративному суді.

Раніше Вищий антикорупційний суд узяв під варту колишнього голову, суддю Господарського суду Львівської області у відставці Михайла Юркевича із альтернативою 12 млн грн застави.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру колишньому та чинному головам Господарського суду Львівської області у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди, за яку вони мали зловживати впливом. За інформацією «Слово і діло», йшлося про керівника Господарського суду Львівщини Василя Артимовича, в якого детективи НАБУ проводили обшуки. До Артимовича цю посаду обіймав Михайло Юркевич.

У НАБУ розповіли, що йдеться про Господарський суд Львівської області. За даними слідства, підозрювані пообіцяли за $1 млн забезпечити ухвалення «потрібних» рішень у судових справах Західного апеляційного Господарського суду, а також запобігти замовному вбивству викривача. Під час слідства детективи та прокурори задокументували передачу частини неправомірної вигоди у сумі $75 тис.

Також повідомлялося, що Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення в діях колишнього очільника Департаменту господарського забезпечення Служби безпеки України. За результатами проведеного моніторингу способу життя колишнього посадовця, членів його сім’ї і знайомої особи виявлено ознаки корупційного кримінального правопорушення, що свідчить про незаконне збагачення на понад 27,7 млн грн. 

Читайте також:

Теги: прокуратура прокурор адвокат суддя розслідування Антикорупційний суд правосуддя жінка Одеса

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Підроблений висновок ВЛК, за яким екскерівник метро Києва виїхав з України, скасовано
Підроблений висновок ВЛК, за яким екскерівник метро Києва виїхав з України, скасовано
17 сiчня, 12:48
Одеська міська рада
В Одесі створять громадський хаб: що відомо
16 сiчня, 14:31
76-річна жінка померла від численних трамв голови
У Львові затримано студента, який жорстоко вбив пенсіонерку
15 сiчня, 01:54
Манхеттенський суддя Хуан М. Мерчан міг засудити 78-річного республіканця до чотирьох років позбавлення волі
Справа Стормі Деніелс. Суд виніс вирок Трампу у справі про приховування грошей
10 сiчня, 17:34
Детективи БЕБ встановили, що службові особи компаній умисно занижують базу оподаткування
Групу компаній одеського агрохолдингу викрито в несплаті мільйонних податків
9 сiчня, 11:49
Сестра Сімона Брамбілла народилася на півночі Італії 1965 року
Папа Римський вперше призначив жінку керувати відомством у Ватикані
7 сiчня, 02:22
Майсаа Сабрін має ступінь магістра в галузі бухгалтерського обліку
У Сирії вперше жінка стала головою Центробанку
31 грудня, 2024, 03:07
Неважаючи на запити пілотів про аварійну посадку, літаку було наказано летіти через Каспійське море до Актау в Казахстані
Азербайджан заявив, що причиною авіакатастрофи в Казахстані стала російська ракета
26 грудня, 2024, 15:36
Пропагандисту призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна
У Харкові винесено вирок адміністратору проросійського Telegram-каналу
25 грудня, 2024, 17:31

Новини

В Одесі жінка вирішила віддячити судді у несподіваний спосіб: до чого це призвело
В Одесі жінка вирішила віддячити судді у несподіваний спосіб: до чого це призвело
В Одесі затримали жінку, яка за хабар допомагала скласти іспити на водійські права
В Одесі затримали жінку, яка за хабар допомагала скласти іспити на водійські права
Збирав дані для РФ у жіночому одязі: СБУ затримали шпигуна на Одещині
Збирав дані для РФ у жіночому одязі: СБУ затримали шпигуна на Одещині
РФ атакувала припортову інфраструктуру Одещини
РФ атакувала припортову інфраструктуру Одещини
«Укрзалізниця» прискорює рух поїздів до Одеси: перелік змін
«Укрзалізниця» прискорює рух поїздів до Одеси: перелік змін
В Одесі створять громадський хаб: що відомо
В Одесі створять громадський хаб: що відомо

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
149K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 січня: ситуація на фронті
52K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 січня 2025
46K
Брати-снайпери розповіли, кого з полонених окупанти готові обмінювати на слона
31K
19 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7189
Кого ми мали б обговорювати замість Кадочнікової?
4516
У Чехії на показі військової техніки загинули люди

Новини

Мокрий сніг та туман: прогноз погоди на 19 січня
Сьогодні, 06:00
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:00
19 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:11
На окупованих територіях росіяни погрожують студентам штрафами за неявку у «військкомати»
Вчора, 23:42
До суду передано справу щодо учасників криворізького наркокартелю: їм інкриміновано шість кримінальних статей
Вчора, 22:45
Родини полонених або зниклих безвісти бійців можуть отримати витяг з реєстру ветеранів у ЦНАПах
Вчора, 22:20

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua