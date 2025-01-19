В Одесі жінка вирішила віддячити судді у несподіваний спосіб: до чого це призвело

Жінка принесла пакет із доларами та алкоголем просто до зали засідань

Вища рада правосуддя року звернулася до Офісу Генерального прокурора у зв’язку з інцидентом, який трапився у листопаді торік в Одеському окружному адміністративному суді. Про це пише «Судово-юридична газета».

Як повідомив суддя Одеського окружного адміністративного суду Едуард Іванов, у нього на розгляді перебувала адміністративна справа за позовом громадянина В’ячеслава Д. стосовно скасування висновку рішення військово-лікарської комісії, яка визнала чоловіка придатним до військової служби.

8 листопада 2024 року секретар судового засідання повідомила судді, що невідома жінка зайшла до зали судового засідання, закріпленого за суддею Едуардом Івановим, і запитала, як пройти до кабінету судді.

Також жінка поцікавилася, що відбувається з розглядом справи В’ячеслава Д.

Однак секретар судового засідання повідомила, що суддя Едуард Іванов не здійснює прийом громадян.

Тоді жінка повідомила, що нібито адвокат В’ячеслава Д. – Артем П., попросив її передати судді пакет.

Секретар судового засідання відмовилася виконати прохання жінки, після чого громадянка залишила пакет у залі судового засідання і вийшла з приміщення.

Секретар підійшла подивитися, що саме у залишеному пакеті, і побачила, що там є певна кількість доларів США та пляшка алкогольного напою.

Утім, через деякий час невідома громадянка повернулася до зали судових засідань та забрала пакет разом з грошима та алкоголем.

Едуард Іванов розцінив дії невідомої жінки, як втручання в здійснення правосуддя і в той же день звернувся із заявами до НАБУ та місцевого управління Національної поліції.

Також Едуарду Іванову довелося заявити про самовідвід, який був задоволений.

Поліція, за процесуального керівництва прокуратури, розпочала розслідування за ч. 1 ст. 376 (втручання в будь-якій формі в діяльність судді з метою перешкодити виконанню ним службових обов’язків або добитися винесення неправосудного рішення) Кримінального кодексу.

Утім, досудове розслідування у вказаному провадженні триває досі.

Вища рада правосуддя, у зв’язку з цим, звернулася до Офісу Генпрокурора, щоб отримати інформацію про хід розслідування інциденту в Одеському окружному адміністративному суді.

Раніше Вищий антикорупційний суд узяв під варту колишнього голову, суддю Господарського суду Львівської області у відставці Михайла Юркевича із альтернативою 12 млн грн застави.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру колишньому та чинному головам Господарського суду Львівської області у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди, за яку вони мали зловживати впливом. За інформацією «Слово і діло», йшлося про керівника Господарського суду Львівщини Василя Артимовича, в якого детективи НАБУ проводили обшуки. До Артимовича цю посаду обіймав Михайло Юркевич.

У НАБУ розповіли, що йдеться про Господарський суд Львівської області. За даними слідства, підозрювані пообіцяли за $1 млн забезпечити ухвалення «потрібних» рішень у судових справах Західного апеляційного Господарського суду, а також запобігти замовному вбивству викривача. Під час слідства детективи та прокурори задокументували передачу частини неправомірної вигоди у сумі $75 тис.

Також повідомлялося, що Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення в діях колишнього очільника Департаменту господарського забезпечення Служби безпеки України. За результатами проведеного моніторингу способу життя колишнього посадовця, членів його сім’ї і знайомої особи виявлено ознаки корупційного кримінального правопорушення, що свідчить про незаконне збагачення на понад 27,7 млн грн.