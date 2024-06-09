Кабмін виршив, як держустанови повинні економити електроенергію

Держустанови повинні відмовитися від використання кондиціонерів

Під час останнього засідання Кабміну було прийнято рішення про скорочення споживання електроенергії в державних закладах. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Працюємо над тим, аби зменшити споживання. Починаємо з себе. Перед усіма органами державної влади поставлене завдання зменшити споживання електроенергії. Ухвалюємо сьогодні відповідне розпорядження уряду», – розповів Шмигаль.

За його словами, міністерства, центральні органи виконавчої влади, обласні державні адміністрації мають відмовитися від зовнішнього освітлення будівель і прилеглої території.

Окрім того, аналогічні кроки було рекомендовано зробити правоохоронним органам, органам судової влади, іншим держорганам. Місцевій владі – обмежити вуличне освітлення.

«Бізнес закликаємо також обмежити використання енергоємного обладнання, яке не критичне для виробничої діяльності», – зауважив прем'єр.

Однак він розповів, що винятком буде використання кондиціонерів у лікарнях та на підприємствах, де кондиціонування повітря є частиною виробничого процесу.

Нагадуємо, що «Укрзалізниця» зменшить споживання електроенергії за рахунок перегляду графіка руху приміських електропоїздів. Окрім того, УЗ вимкнула у пікові години підсвітку фасадів та окремих зон найбільших залізничних вокзалів країни, зокрема Києва, Львова, Дніпра, Одеси та Харкова задля зменшення споживання електроенергії.