Театр Франка впровадить нову систему продажу квитків: як вона працюватиме

Зміни у системі продажу квитків необхідні для боротьби зі спекулюванням на Olx та фейковими виставами

Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка продаватиме квитки на свої вистави за допомогою нової системи. Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів генеральний директор й художній керівник театру Євген Нищук.

За словами Нищука, нині культурний заклад співпрацює зі слідчими органами на тлі спекуляцій з квитками через платформу онлайн-оголошень Olx та «фейкових вистав».

«Ми почали співпрацювати зі слідчими органами. І це стосується не тільки спекулятивного виставляння квитків на Olx, а також і фейкових вистав, які йдуть по Україні, використовують нашу назву... Навіть наші фотографії», – наголосив очільник театру. Аби запобігти подальшим проблемам, до липня поточного року театр планує впровадити оновлену систему продажу іменних квитків на свої вистави.

Як працюватиме система продажу квитків

Нищук уточнив, що нині театр задля вдосконалення системи продажу квитків почав співпрацювати з Міністерством цифрової трансформації України. «Залучили команду фахівців, які «реанімують» нашу дещо застарілу систему, яка працювала недосконало та з низкою проблем», – уточнив він.

Гендиректор театру додав, що планується створити систему, аналогічну продажу квитків на «Укрзалізниці» - з авторизацією через застосунок «Дія».

Що буде із вартістю квитків

Нищук наголосив, що театр не планує підвищувати ціни на квитки, оскільки має зобов'язання щодо доступності. За його словами, суттєве підвищення ціни – це порушення прав глядачів.

«Зокрема, пільгових категорій, які приходять на вистави за 100-150 грн. У нас є наш відданий глядач, який все життя ходив до театру, і ми не маємо права йому сказати: ми зараз квитки по кілька тисяч зробимо», – пояснив художній керівник. Водночас він зауважив, що театр продовжить практику показу окремих вистав із благодійними зборами – коли приходить бізнес і купує квитки по 5-6 тис. грн, роблячи внески, які йдуть на потреби Сил оборони.

До слова, квиток на виставу в театр сьогодні мав би коштувати в середньому 4500 грн, подекуди об’єктивна ціна може досягати 7 тис. грн. Завдяки такій сумі вдасться покрити витрати на діяльність та розвиток театру та ремонти. Про це розповів художній керівник театру імені Івана Франка Михайло Захаревич.