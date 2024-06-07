«Укрзалізниця» придумала, як зменшити споживання електроенергії

«Укрзалізниця» корегує графік руху електропоїздів, а також вимикає у пікові години підсвітку на найбільших вокзалах

«Укрзалізниця впродовж червня тимчасово корегує графіки руху 74 приміських електропоїздів по всій Україні», – УЗ

«Укрзалізниця» зменшить споживання електроенергії за рахунок перегляду графіка руху приміських електропоїздів. Про це повідомила пресслужба компанії.

«Укрзалізниця впродовж червня тимчасово корегує графіки руху 74 приміських електропоїздів по всій Україні. Зміни не стосуватимуться критично важливих електричок, які забезпечують підвіз населення до роботи та зворотно», – йдеться у повідомленні.

Деякі поїзди тимчасово не будуть курсувати, а деякі змінять періодичність або їм буде обмежено маршрут.

«УЗ докладе максимальних зусиль, щоб зберегти залізничне сполучення між усіма населеними пунктами. Перші зміни в розкладі відбулися вже з 7 червня на окремих напрямках Львівської та Придніпровської залізниць. Пізніше відповідні зміни будуть запроваджені на Південно-Західній та Південній залізницях», – повідомила пресслужба компанії.

«Укрзалізниця» зазначила, що є одним з найбільших споживачів електроенергії в країні. Тому в ситуації, що склалася після терористичних атак росіян, залізничники прагнуть допомогти енергетикам відновити генерацію електроенергії.

Окрім того, УЗ вимкнула у пікові години підсвітку фасадів та окремих зон найбільших залізничних вокзалів країни, зокрема Києва, Львова, Дніпра, Одеси та Харкова задля зменшення споживання електроенергії.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України дав завдання органам державної влади щодо зменшення споживання електроенергії. «Міністерства, центральні органи виконавчої влади, обласні державні адміністрації мають відмовитися від використання кондиціонерів, зовнішнього освітлення будівель і прилеглої території», – повідомив глава уряду.

Шмигаль зазначив, що Кабмін рекомендує правоохоронним органам, органам судової влади, іншим держорганам зробити аналогічні кроки. Місцевій владі – обмежити вуличне освітлення.