Експорт під час війни: бізнес назвав ключові проблеми

Зараз всі великі приватні компанії, які отримували кредити у довоєнний час, зараз не мають можливості обслуговувати іноземні кредити

Для бізнесу надважливе розширення лімітів по виплаті дивідендів та відсотків по «старим» боргам – експортери

Для великого бізнесу надважливе питання розширення встановлених лімітів та умов за виплатою дивідендів та відсотків за «старими» заборгованостями в рамках подальшої валютної лібералізації. Про це говорилось в ході круглого столу «Проблеми експортерів під час війни: виклики регулювання», організованому GMK Center.

«Надважливим для бізнесу залишається розширення встановлених лімітів та умов по виплаті дивідендів та відсотків по «старим» заборгованостям. Як зауважують у Європейській Бізнес Асоціації, низка обмежень по їх оплаті не дозволить компаніям скористатися інструментом обслуговування платежів за єврооблігаціями», – йдеться в повідомленні GMK Center за підсумками круглого столу.

Зазначається, що попри впровадження великого пакету пом’якшень з боку НБУ, питання спроможності великих експортоорієнтованих вітчизняних компаній обслуговувати іноземні кредити не зняте з порядку денного.

В ході круглого столу GR-директор «Інтерпайп» Наталя Сидорук наголосила, що зараз всі великі приватні компанії, які отримували кредити у довоєнний час, зараз не мають можливості обслуговувати іноземні кредити.

«Неможливість здійснення виплати несе ризики дефолту системних компаній вітчизняної економіки через неможливість виконати боргові зобов’язання. Як нагадують в ЄБА, це негативно вплине на репутацію на міжнародному фінансовому ринку не лише окремих компаній, а й України в цілому», – підсумували в повідомленні.

Раніше представники бізнесу попросили Національний банк України (НБУ) розширити ліміти на сплачування дивідендів та переглянути умови їх виплати для великих компаній.