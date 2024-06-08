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Як підвищення тарифів на електроенергію вплине на розмір субсидії: роз'яснення

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Як підвищення тарифів на електроенергію вплине на розмір субсидії: роз'яснення
Субсидія збільшилася на 218,40 грн та компенсує розмір, на який зросла вартість послуги з електропостачання з 1 червня
фото з відкритих джерел

Щоб визначити розмір субсидії потрібно від розміру плати за житлово-комунальні послуги відняти розмір обов'язкового платежу

Після підвищення тарифу на електроенергію Пенсійний фонд автоматично перерахує розмір субсидій для громадян. Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України.

Зазначається, що субсидія збільшилася на 218,40 грн та компенсує розмір, на який зросла вартість послуги з електропостачання з 1 червня.

Як підвищення тарифів на електроенергію вплине на розмір субсидії: роз'яснення фото 1
фото: Пенсійний фонд України

Щоб визначити розмір субсидії потрібно від розміру плати за житлово-комунальні послуги відняти розмір обов'язкового платежу.

Розмір плати за ЖКП розраховується в межах соціальних норм житла та нормативів споживання житлово-комунальних послуг, встановлених постановою Уряду від 06.08.2014 Nº 409

Середньомісячний сукупний дохід домогосподарства визначається шляхом ділення сукупного доходу всіх членів домогосподарства за два квартали на кількість місяців, за які враховуються доходи

Обовʼязковий відсоток платежу за ЖКЛ (частка доходу) для домогосподарства обчислюється за формулою, визначеною постановою уряду від 27.071998 Nº1156.

Нагадаємо, з 1 червня 2024 року єдиний тариф на електроенергію для населення буде становити 4,32 грн/кВт*год.  Міністерство енергетики України офіційно повідомило, що з 1 червня 2024 року піднімається тариф на електроенергію. Єдина фіксована ціна для індивідуальних та колективних побутових споживачів буде зафіксована на рівні 4,32 грн/кВт*год до 30 квітня 2025 року.

Із 30 квітня 2025 року єдина фіксована ціна для індивідуальних та колективних побутових споживачів буде встановлена ​​на рівні 4,32 грн/кВт-год. Проте «нічна ціна електроенергії» (при встановленні відповідного двозонного лічильника) становитиме 2,16 гривні за кВт*год.

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Теги: субсидія Пенсійний фонд послуги населення

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