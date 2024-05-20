Катастрофа гелікоптера президента Ірану: реакція Ізраїлю

Представники Ізраїлю поспішили зняти із себе відповідальність за аварію гвинтокрила президента Ірану

Ізраїль непублічно заявив про непричетність країни до події з гелікоптером президента Ірану Ібрахіма Раїсі 19 травня. Про це написав ізраїльський телеканал Keshet13 із посиланням на чиновників.

«Ізраїльські чиновники вже передали країнам світу повідомлення про те, що «непричетні до інциденту», – сказано в повідомленні.

Інших подробиць телеканал не навів. Гвинтокрил із президентом Ірану здійснив жорстку посадку 19 травня. Ібрахім Раїсі повертався із зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, на якій вони прийняли в експлуатацію гідровузли «Худаферин» та «Гиз Галаси», побудовані на річці Арас.

Раніше стало відомо, що президент Ірану Ебрагім Раїсі і міністр закордонних справ Хосейн Амір Абдоллахіан загинули в результаті аварії гелікоптера. Про це повідомляє іранське інформагентство Mehr.

«Вертоліт, на борту якого перебували президент Ебрагім Раїсі і міністр закордонних справ Хосейн Амір Абдоллахян, розбився в неділю в густому лісовому масиві у Східному Азербайджані. Всі пасажири гелікоптера загинули мученицькою смертю», – йдеться у повідомленні.

До слова, керівник іранського товариства Червоного Півмісяця Пір Хоссейн Коліванд повідомив, що на місці, де розбився гелікоптер президента Ірану Ебрагіма Раїсі на північному заході Ірану, не знайдено жодного вижилого.

Нагадаємо, що вертоліт, який перевозив президента Ірану Ібрагіма Раїсі, ймовірно, потрапив в аварію вчора вдень.

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