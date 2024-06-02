Глава Запорізької області розказав про проблему, яка виникла у місцевого бізнесу з іноземними банками

Ігор Федоров: «Іноземні банки затримують платежі, бо не знають: клієнт з вільної території чи окупованої»

Виведення валюти із Запорізької області є проблематичним, оскільки європейським та американським банкам не зрозуміло, чи перебуває фірма на окупованій чи неокупованій території. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Маємо проблему з виведенням валюти з області. Як ви знаєте, наш ворог вніс Запорізьку область до своєї Конституції. І сьогодні європейським, американським банкам не чітко зрозуміло, чи фірма знаходиться на окупованій території області, чи на неокупованій», – роз’яснив він.

Очільник ОВА зазначив, що сьогодні проводиться масштабна робота з міністерствами, відомствами, Нацбанком, Єврокомісією для створення алгоритму дій.

«Бо зараз банк заморожує кошти, запитує безліч документів для того, щоби йому підтвердили, що дійсно компанія перебуває на неокупованій території нашої області. А для бізнесу швидкість – це гроші. Затягування з проходженням платежів спричинює збитки», – додав він.

Федоров наголосив, що усі крупні заводи, виробничі потужності яких знаходяться в Запоріжжі, залишилися. Торговельні компанії, виробники хліба та продуктів харчування, продавці металопродукції пішли з області – за словами очільника ОВА, таких компаній багато і вони сплачували сотні мільйонів гривень податків.

«Поки що ми не можемо домовитися з McDonald`s, щоби вони повернулися до міста. Переговори тривають. Із Запоріжжя вийшов Auchan, у них щось не складалося з економікою», – розповів він.

Нагадаємо, через велику кількість мобілізованих та тих, хто виїхав з області, у Запоріжжі відчувається дефіцит працівників лікарень, комунальних підприємств, будівельників. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров зауважив, що обласна влада шукає баланс, бо якщо не будуть працювати підприємства, не розвиватиметься економіка у регіоні, не буде можливості підтримувати фронт.

До слова, російські загарбники щоденно здійснюють близько 400 обстрілів Запоріжжя, хоча ще два-три тижні їхня кількість становила 200-250. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров зазначив: «Якщо раніше накривали область переважно артилерійським вогнем, 70-80% обстрілів, то сьогодні артилерія становить менше 60%, натомість значно зросла кількість ворожих FPV-дронів, «ланцетів» та й інших видів дронів, якими росіяни обстрілюють нашу область».