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Міжнародний кримінальний суд хоче заарештувати Нетаньягу. Байден відреагував

Катерина Іванова
glavcom.ua
Міжнародний кримінальний суд хоче заарештувати Нетаньягу. Байден відреагував
Джо Байден заявив, що Ізраїль не чинить геноцид у Секторі Газа
фото: Getty Images

Лідер американців підкреслив, що підтримка безпеки Ізраїля владою США «залізна»

Президент США Джо Байден різко відреагував на те, що Міжнародний кримінальний суд хоче арештувати ізраїльського премʼєра Беньяміна Нетаньяху. Про це повідомляє Reuters.

Влада Штатів не вважає те, що відбувається в Газі, геноцидом, заявив очільник держави на заході у Білому домі, який був присвячений Місяцю єврейської спадщини Америки.

«…Ми стоїмо разом з Ізраїлем, щоб прибрати Сінвара (лідер ісламістського палестинського руху ХАМАС Ях'ю Сінвар, – ред.) і решту м'ясників ХАМАСу. Ми хочемо, щоб ХАМАС був розгромлений. Ми працюємо з Ізраїлем, щоб це сталося», – сказав Байден.

Лідер американців підкреслив, що підтримка безпеки Ізраїля владою США «залізна».

Нагадаємо, прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) хоче видати ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху, міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта і трьох лідерів руху ХАМАС Ях'ї Сінвара, Мухаммада Дейфа та Ісмаїла Ханії.

Заяви Міжнародного кримінального суду щодо видачі ордера на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху є обурливими. Країна очікує, що лідери вільного світу засудять цей крок. Про це заявили президент Ізраїлю Іцхак Герцог і міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац.

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Теги: міністр арешт прокурор ХАМАС

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