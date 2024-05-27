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Продовження роботи з Росією: США пригрозили вдарити санкціями по банкам Європи

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Продовження роботи з Росією: США пригрозили вдарити санкціями по банкам Європи
Міністр фінансів США Джанет Єллен попередила європейські банки
фото із відкритих джерел

Голова американського Мінфіну Джанет Єллен заявила, що на європейські банки в Росії очікує «дуже великий ризик»

Європейські банки, які, як і раніше, ведуть діяльність у Росії, ризикують потрапити під жорсткіші санкції США. Про це заявила у коментарі Reuters глава американського мінфіну Джанет Єллен. За її словами, йдеться про кредитні організації, які здійснюють операції, які допомагають Росії у досягненні «військових цілей».

«Ми розглядаємо потенційно більш жорстке посилення наших санкцій проти банків, які ведуть бізнес у Росії», –  сказала Єллен в інтерв’ю Reuters, відмовившись надати деталі та не назвавши банки, проти яких вони можуть бути спрямовані.

При цьому Єллен зазначила, що санкції будуть лише в тому випадку, якщо факт проведення таких транзакцій буде доведений. «Якщо для цього буде причина, але робота в Росії створює дуже великий ризик», – додала вона.

На запитання про те, чи чекає Мінфін США на вихід з Росії австрійського Raiffeisen Bank International та італійського UniCredit, Йеллен прямо не відповіла. «Я вважаю, що їхні керівники порадили їм бути вкрай обережними в тому, що вони там роблять», – сказала міністерка.

15 травня стало відомо, що Raiffeisen Bank International отримав письмове попередження від Мінфіну США про те, що доступ банку до американської фінансової системи може бути обмежений через операції в Росії. Після тиску з боку Вашингтона австрійська група відмовилася від купівлі частки у Strabag вартістю 1,5 млрд євро, яку пов'язували з бізнесменом Олегом Дерипаскою. Проте банк продовжує відтягувати давно анонсований відхід із Росії і навіть наймає у країні нових співробітників, розширюючи діяльність. 

Нещодавно глава Raiffeisen Bank International Йоханн Штробль пообіцяв радикально активізувати процес згортання бізнесу в РФ у третьому кварталі поточного року. Джерела Reuters стверджували, що аналогічні вимоги Мінфін США висунув щодо UniCredit.

25 травня голова Центробанку Італії Фабіо Панетта заявив, що республіканські банки мають «піти» з Росії, оскільки їхнє перебування там створює «репутаційні проблеми». UniCredit –  другий за величиною європейський банк  у Росії після RBI. Також у країні діє  італійська Intesa Sanpaolo, зараз він працює над продажем місцевого бізнесу.

Раніше президент США Джо Байден дозволив Мінфіну вводити  вторинні санкції проти іноземних банків, відключаючи їх від американської фінансової системи за допомогу Росії в обході вже чинних обмежень, накладених через війну в Україні.

Джанет Єллен та інші представники Мінфіну США зазначали, що російська економіка все більше перетворюється на мобілізаційну, що ускладнює розмежування між цивільними та військовими угодами чи операціями подвійного призначення.

Раніше стало відомо,  що Росія арештувала активи європейських банків на понад €700 млн.

Читайте також: США можуть обмежити доступ Raiffeisen до доларової системи
Теги: росія робота фінанси фінансування бізнес банк санкції економіка США Мінфін росіяни

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